ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чернобыльская молитва» попала в ТОП-100 лучших книг современности

24.09.2018 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Несколько месяцев назад издание «Vulture» обратилось к десяткам литературных критиков, рецензентов и писателей и своих собственных авторов с просьбой назвать 100 лучших произведений художественной литературы, поэзии, мемуаров и эссе 21 века – и теперь подвело итоги.

«Белоруска Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию в 2015 году, якобы торгует устной историей. Ее книги, однако, не имеют большого сходства с формой, как это обычно практикуется. Здесь рассказы свидетелей и жертв оркеструются, сводятся в контрпункте, и, как фуги и спуски с целенаправленными эллипсами и повторениями, редактируются, чтобы каждый голос звучал поэтично. Алексиевич точно знает, в какой степени она переделывает материал, а ее книги – лишь номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу. Книги Алексиевич только номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу», – пишет о ней писатель и критик Люк Санте, обозреватель «The New York Review of Books».Текст взят с сайта https://rynak.by/sobytiya-v-mire/chernobylskaya-molitva-popala-s-top-100-luchshikh-knig-sovremennost... месяцев назад издание «Vulture» обратилось к десяткам литературных критиков, рецензентов и писателей и своих собственных авторов с просьбой назвать 100 лучших произведений художественной литературы, поэзии, мемуаров и эссе 21 века – и теперь подвело итоги.

В список самых важных книг современности, который журналисты составили на основании отзывов знатоков литературы, вошла «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич.

«Белоруска Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию в 2015 году, якобы торгует устной историей. Ее книги, однако, не имеют большого сходства с формой, как это обычно практикуется. Здесь рассказы свидетелей и жертв оркеструются, сводятся в контрпункте, и, как фуги и спуски с целенаправленными эллипсами и повторениями, редактируются, чтобы каждый голос звучал поэтично. Алексиевич точно знает, в какой степени она переделывает материал, а ее книги – лишь номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу. Книги Алексиевич только номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу», – пишет о ней писатель и критик Люк Санте, обозреватель «The New York Review of Books».

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
﻿В список самых важных книг современности, который журналисты составили на основании отзывов знатоков литературы, вошла «Чернобыльская молитва» Светланы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появилось видео лобовой аварии под Солигорском, в которой погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика