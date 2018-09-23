«Чернобыльская молитва» попала в ТОП-100 лучших книг современности

Несколько месяцев назад издание «Vulture» обратилось к десяткам литературных критиков, рецензентов и писателей и своих собственных авторов с просьбой назвать 100 лучших произведений художественной литературы, поэзии, мемуаров и эссе 21 века – и теперь подвело итоги.

«Белоруска Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию в 2015 году, якобы торгует устной историей. Ее книги, однако, не имеют большого сходства с формой, как это обычно практикуется. Здесь рассказы свидетелей и жертв оркеструются, сводятся в контрпункте, и, как фуги и спуски с целенаправленными эллипсами и повторениями, редактируются, чтобы каждый голос звучал поэтично. Алексиевич точно знает, в какой степени она переделывает материал, а ее книги – лишь номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу. Книги Алексиевич только номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу», – пишет о ней писатель и критик Люк Санте, обозреватель «The New York Review of Books».Текст взят с сайта https://rynak.by/sobytiya-v-mire/chernobylskaya-molitva-popala-s-top-100-luchshikh-knig-sovremennost... месяцев назад издание «Vulture» обратилось к десяткам литературных критиков, рецензентов и писателей и своих собственных авторов с просьбой назвать 100 лучших произведений художественной литературы, поэзии, мемуаров и эссе 21 века – и теперь подвело итоги.

В список самых важных книг современности, который журналисты составили на основании отзывов знатоков литературы, вошла «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич.

«Белоруска Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию в 2015 году, якобы торгует устной историей. Ее книги, однако, не имеют большого сходства с формой, как это обычно практикуется. Здесь рассказы свидетелей и жертв оркеструются, сводятся в контрпункте, и, как фуги и спуски с целенаправленными эллипсами и повторениями, редактируются, чтобы каждый голос звучал поэтично. Алексиевич точно знает, в какой степени она переделывает материал, а ее книги – лишь номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу. Книги Алексиевич только номинально о фактах: ее волнуют впечатления и чувства, и они остаются в голове надолго после того, как вы закрыли последнюю страницу», – пишет о ней писатель и критик Люк Санте, обозреватель «The New York Review of Books».