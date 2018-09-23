ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск

24.09.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск

В Бобруйске состоялся второй заключительный тур конкурса военных духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск, приуроченный к 100-летию образования Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Первый отборочный тур проходил в гарнизонах и воинских частях в городах Слоним, Витебск, Слуцк, Минск.

Во втором туре приняли участие лучшие военные оркестры Вооруженных Сил нашей страны. Это было яркое, зрелищное, масштабное мероприятие, которое доставило удовольствие многочисленным зрителям.

Под аплодисменты всех присутствующих музыканты показали плац-концерт — искусство дефиле, которое является обязательным для данного конкурса. Это праздничное выступление военного оркестра с выполнением разнообразных строевых фигур под собственное музыкальное сопровождение. Безусловно, участники продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, безукоризненную воинскую выправку.

В конкурсе приняли участие 11 военных оркестров. Вне конкурса с показательными выступлениями выступили ведущие творческие военные коллективы: заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь», оркестр УО «Военная академия Республики Беларусь»; оркестр Почетного караула Минской военной комендатуры.

Итоги конкурса были подведены в двух номинациях: среди оркестров до 16 человек: 1-е место — оркестр 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, 2-е место — оркестр Барановичской военной комендатуры и 51-й гвардейской артиллерийской бригады, 3-е место —оркестр Бобруйской военной комендатуры; оркестры до 21 человека: 1-е место — оркестр 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, 2-е место — оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск, 3-е место — оркестр 5-й отдельной бригады специального назначения.

После награждения победителей состоялось концертное выступление заслуженного коллектива «Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь» под руководством заслуженного артиста Республики Беларусь полковника Сергея Костюченко.

Фото Натальи ХОДАКОВОЙ


В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск
В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск
В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск
В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск
В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск
В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск
В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйске состоялся второй заключительный тур конкурса военных духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск, приуроченный к 100-летию...
 
Новости дня
Новости разные
 
На украинско-белорусской границе изъяли около 100 единиц оружия. Беларусь усиливает охрану границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика