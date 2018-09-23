В Бобруйске прошел финал национального конкурса духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск





В Бобруйске состоялся второй заключительный тур конкурса военных духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск, приуроченный к 100-летию образования Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Первый отборочный тур проходил в гарнизонах и воинских частях в городах Слоним, Витебск, Слуцк, Минск.

Во втором туре приняли участие лучшие военные оркестры Вооруженных Сил нашей страны. Это было яркое, зрелищное, масштабное мероприятие, которое доставило удовольствие многочисленным зрителям.

Под аплодисменты всех присутствующих музыканты показали плац-концерт — искусство дефиле, которое является обязательным для данного конкурса. Это праздничное выступление военного оркестра с выполнением разнообразных строевых фигур под собственное музыкальное сопровождение. Безусловно, участники продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, безукоризненную воинскую выправку.

В конкурсе приняли участие 11 военных оркестров. Вне конкурса с показательными выступлениями выступили ведущие творческие военные коллективы: заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь», оркестр УО «Военная академия Республики Беларусь»; оркестр Почетного караула Минской военной комендатуры.

Итоги конкурса были подведены в двух номинациях: среди оркестров до 16 человек: 1-е место — оркестр 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, 2-е место — оркестр Барановичской военной комендатуры и 51-й гвардейской артиллерийской бригады, 3-е место —оркестр Бобруйской военной комендатуры; оркестры до 21 человека: 1-е место — оркестр 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, 2-е место — оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск, 3-е место — оркестр 5-й отдельной бригады специального назначения.

После награждения победителей состоялось концертное выступление заслуженного коллектива «Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь» под руководством заслуженного артиста Республики Беларусь полковника Сергея Костюченко.

Фото Натальи ХОДАКОВОЙ





























