

В Солигорске прошла встреча команды ХК "ШАХТЁР" с болельщиками Автор: Эдуард Кидяев. Фото: ХК "ШАХТЁР"

4 сентября состоялась традиционная встреча хоккейной команды «Шахтер-Солигорск» с болельщиками. На мероприятии присутствовали игроки команды, тренерский штаб во главе главным тренером Дмитрием Викторовичем Шульгой, а так же директор клуба — Будько Юрий Иванович и куратор ХК «Шахтер-Солигорск» от ОАО «Беларуськалий» Владимир Иванович Грицевич.

По традиции встреча началась с представления обновленного состава «горняков» — тех, кто ни один год защищает бело-черно-оранжевые цвета, молодых игроков, пополнивших ряды «Шахтера» из нашего фарм-клуба и, конечно, хоккеистов, пришедших к нам из других белорусских и российских клубов.









По решению руководства клуба, в предстоящем сезоне «Шахтер» будет выступать в новой игровой форме. Дизайн «домашней» и «выездной» формы присутствующим продемонстрировали девушки из группы поддержки команды.













Амбициозные цели перед командой поставил куратор хоккейного клуба от ОАО «»Беларуськалий» Владимир Грицевич – это выход в плей-офф и борьба за первое место.













Об изменениях, произошедших в клубе, рассказал директор ХК «Шахтер-Солигорск» Юрий Будько. В частности, он представил собравшимся нового директора нашей ДЮСШ Артура Сымановича, нового наставника «Шахтер-2» Алексея Вербицкого и его помощников, а также «рулевого» команды «Шахтер» Дмитрия Шульгу. Главный тренер нашей команды подробно ответил на все вопросы болельщиков о предсезонной работе своих подопечных, тренировочном процессе, физическом состоянии игроков, проанализировал результат товарищеских и кубковых матчей, которые «Шахтер» провел в межсезонье и, безусловно, тех задачах, которые стоят сегодня перед нашей дружиной.













Свои пожелания команде выразили и болельщики, представители фан-клуба ZA BOYS. В этот вечер болельщики познакомились со всеми «новичками» команды, которых уже видели на льду в матчах летнего хоккея — Романом ГОРБУНОВЫМ, Максимом ГОРОДЕЦКИМ, Александром НИКОЛИШИНЫМ, Ильей СУШКО, Виктором ТУРКИНЫМ, Сергеем ШЕЛЕГОМ, Назаром АНИСИМОВЫМ, Виктором БОВБЕЛЕМ, Евгением ОКСЕНТЮКОМ, Владиславом РЯДЧЕНКО, Дмитрием ЗАЛАМАЕМ. Новые игроки не только получили форму из рук руководства клуба, но ответили на все вопросы болельщиков, а после – активно поучаствовали в фото- и автографсессии. Кстати, особой популярностью пользовались вратарь Максим ГОРОДЕЦКИЙ и нападающий Виктор ТУРКИН.













От болельщиков поступили весьма разноплановые вопросы — руководству клуба, главному тренеру и игрокам. Затронули и тему подготовки, и настроения команды, взаимоотношений с минским «Динамо», привлечения игроков из других клубов. Кстати, объявленный заранее конкурс на самый интересный вопрос хоккеисту обрел своего героя.













Лучшим был признан вопрос защитнику Сергею ШЕЛЕГУ от совсем юного болельщика «За счет чего вам удалось стать успешным хоккеистом в отличие от других ребят из вашей детской команды?». Подробно ответив, Сергей вместе с капитаном Вадимом СУШКО вручили суперприз – майку с автографами наших бронзовых призеров – такому юному любителю хоккея. Не обошлось и без небольшой викторины для болельщиков. Приятно отметить, что ни один из заготовленных вопросов не остался без ответа: победители получили памятные призы от хоккейного клуба.







