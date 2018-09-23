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По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года

24.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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3 сентября 2018 23:49 3930

По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года

Автор: Эдуард Кидяев.

Первое сентября — первый день осени, День знаний. Традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. Они знакомятся со своими первыми учителями и одноклассниками. Шагают на их первую в жизни линейку нарядные, весёлые, с букетами в руках. Для них звенит первый в их жизни школьный звонок. 

По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года

1 сентября во всех учреждениях образования и в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» День Знаний для учащихся 1-ых и 11-ых классов начался в 9:00 с торжественной линейки. В этот утренний час ученики пришли сюда вместе с родителями, бабушками и дедушками.

Букеты цветов, белые банты девочек, строгие костюмы мальчиков – главные приметы осеннего школьного Дня знаний. В этот утренний час ученики пришли сюда вместе с родителями, бабушками и дедушками.

По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года
По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года

По традиции с напутственной речью перед собравшимися выступил директор школы Евгения Валентиновна Невар.

– Наша гимназия – это большая дружная семья, которой по праву гордится каждый ее член, – отметила Евгения НЕВАР. – В этот торжественный момент начала нового учебного года хочу выразить надежду на то, что мы и дальше все вместе дружной командой будем вести наш школьный корабль к новым вершинам, каждый ответственно и старательно выполняя свои обязанности. Настало время вернуться к занятиям, новым открытиям и увлекательным путешествиям в мир знаний!

С новым учебным годом детей, учителей и их родителей поздравил председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.

Он пожелал ребятам приумножать свои знания, педагогам – хранить верность профессии, а родителям – терпения и мудрости.

– 1 сентября – день нашего будущего, день тех, от кого зависит дальнейшая жизнь нашего района, области и страны, – подчеркнул Олег Григорьевич. – Знания – бесценный клад, который позволяет нам идти вперед, решая самые сложные задачи, открывая новые горизонты. Путь к ним нелегок и требует от каждого кропотливого труда, усердия и терпения.

По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года
По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года

Немало теплых слов в адрес школьников и педагогов прозвучало в первый день сентября. После официальной части, выступлений гостей и поздравлений школьники порадовали всех гостей праздника своими яркими талантами: выразительным чтением стихотворений, веселыми песнями и зажигательными танцами.

По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года
По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года
По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года
По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года
По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года
По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года
По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска прозвенел первый звонок нового учебного года

В завершение торжественной линейки о начале нового учебного года возвестил заливистый школьный звонок.

Не остается никаких сомнений, что и маленькие первоклассники, и взрослые выпускники — все присутствующие надолго запомнят этот солнечный осенний день! А весь следующий учебный год пройдет счастливо и результативно, будет полон новых открытий и впечатлений!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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3 сентября 2018 23:49 3930 По дороге знаний: в Гимназии №1 г. Солигорска...
 
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