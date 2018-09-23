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Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»

24.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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1 сентября 2018 22:34 5313

Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»

Автор: Эдуард Кидяев.

Лето не может длиться вечно. С наступлением осени ребята вновь садятся за школьные парты, открывают учебники и начинают постигать новые знания. Первого сентября во всех школах Солигорского района прошли торжественные линейки, где главными героями стали первоклассники.

Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»

На площадке перед ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» было людно и празднично, нарядные ученики обсуждали прошедшие каникулы и держали в руках букеты цветов, приготовленные для любимых педагогов. Старшеклассники и родители ждали появления слегка робеющих первоклашек, которые, взявшись за руки, старались не отставать от своей первой учительницы.

Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»

Не обошлось в этот праздничный день без гостей, среди которых Елена Фурик, главный специалист управления образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома, Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром», Владимир Кучеров, заместитель директора по общим вопросам ФК «ШАХТЕР».

Открыло торжественную линейку напутственным словом директор ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» Сталина Леонтьевна Станько. Она пожелала ребятам бодрости и оптимизма, любви к своей родной школе, учителям. С приветственным словом к учащимся обратилась главный специалист управления образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Елена ФУРИК. — День знаний дорог для каждого поколения, ведь жизненный путь во многом определяется именно школьными годами. Сегодня двери наших учебных заведений распахнутся навстречу любимым ученикам, для них учебный год будет полон новыми знаниями и событиями. Для педагогов он станет новым этапом важной и трудной работы, от результатов которой во многом зависит будущее нашей страны, — отметила в поздравительной речи Елена Фурик.

Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»

Особенно волнительным этот день был для первоклассников, которые впервые перешагнули школьный порог. Для них, вчерашних дошколят, начинается совершенно новая, интересная жизнь, в которой школа станет вторым домом, а первая учительница — второй мамой, которая научит писать, считать, читать, а также дружить и помогать друг другу. В этот праздничный день под дружные аплодисменты первоклашкам были вручены памятные подарки.

Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»

Школьный звонок оповестил всех о начале нового учебного года, а радостные первоклассники отправились на свой первый в жизни настоящий урок. Впереди их ждет еще один замечательный и, может быть, самый запоминающийся год. Пусть для всех он будет светлым, теплым, плодотворным и радостным.

Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»
Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска»

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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1 сентября 2018 22:34 5313 Первый школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя...
 
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