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Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

24.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

В субботу, 22 сентября, на городском стадионе состоялся футбольный матч в рамках 28 чемпионата Республики Беларусь.

Подробнее на страницах газеты «Горецкий вестник».

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Ура, победа! ФК «Горки» — ФК «Молодечно ДЮСШ-4» — 6:0

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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В субботу, 22 сентября, на городском стадионе состоялся футбольный матч в рамках 28 чемпионата Республики Беларусь. Подробнее на страницах газеты «Горецкий...
 
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