Цена нефти достигла нового пика



фото: news.pn

По состоянию на 11:35 московского времени стоимость барреля достигла 80,69 долларов. Последний раз цена нефти Brent достигала таких показателей в ноябре 2014 года. Нефтетрейдеры предрекают рост до 100 долларов.

24 сентября цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущих торгов.

На цену нефти повлияли результаты заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в воскресенье, сообщает ТАСС . Комитет не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки. Более того, не исключается, что в 2019 году вновь будут введены ограничения на добычу.

ОПЕК предупредил также о возможности повторения сценария 2014 года. Тогда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Для определения оптимального уровня добычи нефти в будущем году ОПЕК+ созовет экстренную встречу в ноябре.

Между тем крупные нефтетрейдеры предсказывают рост цен на нефть выше 100 доларов за баррель, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.Так, соучредитель Mercuria Energy Group Ltd Дэниел Джегги прогнозирует такой рост уже в четвертом квартале этого года. «На рынке нет предложения, способного компенсировать потенциальное исчезновении 2 млн баррелей нефти в день в четвертом квартале», — сказал он, выступая на конференции APPEC в Сингапуре.

В начале лета эксперты инвесткомпании Sanford C. Bernstein допускали, что отказ нефтяных компаний от реинвестирования получаемой ими прибыли может привести к резкому скачку цен на нефть: В отчете аналитиков также указывалось, что в последние годы нефтяные компании значительно сократили инвестиции в геологоразведку и освоение новых месторождений, чтобы увеличить выплаты акционерам. «Дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально куда более сильному, чем повышение до 150 долларов за баррель, зафиксированное в 2008 году», — говорилось тогда в отчете компании. ​

