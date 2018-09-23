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Цена нефти достигла нового пика
24.09.2018 12:00 — Разное | Ежедневник
фото: news.pn
По состоянию на 11:35 московского времени стоимость барреля достигла 80,69 долларов. Последний раз цена нефти Brent достигала таких показателей в ноябре 2014 года. Нефтетрейдеры предрекают рост до 100 долларов.
24 сентября цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущих торгов.
На цену нефти повлияли результаты заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в воскресенье, сообщает
ОПЕК предупредил также о возможности повторения сценария 2014 года. Тогда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Для определения оптимального уровня добычи нефти в будущем году ОПЕК+ созовет экстренную встречу в ноябре.
Между тем крупные нефтетрейдеры предсказывают рост цен на нефть выше 100 доларов за баррель, пишет
В начале лета эксперты инвесткомпании Sanford C. Bernstein допускали, что отказ нефтяных компаний от реинвестирования получаемой ими прибыли может привести к резкому скачку цен на нефть: В отчете аналитиков также указывалось, что в последние годы нефтяные компании значительно сократили инвестиции в геологоразведку и освоение новых месторождений, чтобы увеличить выплаты акционерам. «Дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально куда более сильному, чем повышение до 150 долларов за баррель, зафиксированное в 2008 году», — говорилось тогда в отчете компании.
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По состоянию на 11:35 московского времени стоимость барреля достигла 80,69 долларов. Последний раз цена нефти Brent достигала таких показателей в ноябре 2014 года....
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