12 медалей завоевали белорусские шашисты на чемпионате Европы в Болгарии

Как сообщил «АиФ» мастер спорта СССР по шашкам Евгений САЛАНОВИЧ, чемпионат Европы по шашкам-64 проходил с 15 по 23 сентября в болгарском Кранево. Турнир собрал сильнейших шашистов из Армении, Болгарии, Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Нидерландов, Польши и России.

В категории «блиц» (молниеносные шашки) белорусские спортсмены завоевали три медали. Дарья Федорович стала «серебряным» призером, Вера Хващинская и Андрей Валюк – «бронзовыми».

В категории «рапид» (быстрая игра) на счету белорусов сразу пять наград. В мужском турнире весь пьедестал почета заняли наши спортсмены. Чемпионом Европы стал Игорь Михальченко, «серебро» у Евгения Кондраченко, «бронза» на счету Андрея Валюка. У женщин серебряную медаль завоевала Вера Хващинская, а Дарья Федорович – бронзовую.

В классической программе чемпионом Европы стал белорус Игорь Михальченко, обыгравший в финале своего соотечественника Андрея Валюка, который, впрочем, взял «серебро». У женщин чемпионкой Европы стала Вера Хващинская, тем самым собрав полный комплект медалей. Также Вера Хващинская получит звание международного гроссмейстера. Кроме того, Анастасия Барышева заняла третье место.

Таким образом, на счету белорусских спортсменов 12 медалей – три «золота», четыре «серебра» и пять «бронз». Наша сборная стала лучшей в общекомандном зачете.