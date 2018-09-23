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Случчане заняли второе место на чемпионате Беларуси по мотоболу

24.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане заняли второе место на чемпионате Беларуси по мотоболу

В первенстве соревновались 11 команд из Гродно, Минска, Лунинца, Пинска, Светлогорска, Бобруйска, Новополоцка, Орши. Слуцкий район представляли команды «Метеор» и «Случь».

Финал первенства Беларуси по мотоболу прошел 21–23 сентября на стадионе «Заря» (пос. Боровая Минского р-на).

Команда Слуцкой ООС ДОСААФ «Метеор» стала серебряным призером первенства, уступив "золото" СДЮСТШ из Минска.


Слуцкий край

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В первенстве соревновались 11 команд из Гродно, Минска, Лунинца, Пинска, Светлогорска, Бобруйска, Новополоцка, Орши. Слуцкий район представляли команды «Метеор»...
 
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