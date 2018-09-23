C 24 сентября в Слуцке проходит акция «Молодежь за безопасность»

Во исполнение плана основных организационных мероприятий МЧС на 2018 год, а также с целью популяризации и пропаганды деятельности БМООСП и профессии спасателя-пожарного с 24 сентября по 12 октября в республике будет проходить акция «Молодежь за безопасность», приуроченная дню образования БМООСП.

Акция будет проходить с 24 сентября по 12 октября в 3 этапа.

1-й этап – 24 сентября-2 октября (акция проходит в домах многодетных семей, ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов).

2-й этап – 3-10 октября (акция проходит в общеобразовательных учреждениях; в социальных приютах, домах-интернатах и др.).

3-й этап – 11-12 октября (акция проходит в местах массового пребывания людей: центрах детского творчества, Дворцах молодежи, кинотеатрах, актовых залах, ДК, на открытых площадках, парках и т.д.).

Слуцкий РОЧС