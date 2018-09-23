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C 24 сентября в Слуцке проходит акция «Молодежь за безопасность»
24.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Во исполнение плана основных организационных мероприятий МЧС на 2018 год, а также с целью популяризации и пропаганды деятельности БМООСП и профессии спасателя-пожарного с 24 сентября по 12 октября в республике будет проходить акция «Молодежь за безопасность», приуроченная дню образования БМООСП.
Акция будет проходить с 24 сентября по 12 октября в 3 этапа.
Слуцкий РОЧС
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Во исполнение плана основных организационных мероприятий МЧС на 2018 год, а также с целью популяризации и пропаганды деятельности БМООСП и профессии...
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