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Ученые разработали виртуальный тур по заповедным территориям Беларуси

24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Ученые разработали виртуальный тур по заповедным территориям Беларуси

Ученые и специалисты НПЦ Национальной академии наук по биоресурсам разработали виртуальный тур по заповедным территориям Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цель разработки - продвижение экологического и зеленого туризма в Беларуси. На сайте "Заповедные территории Беларуси. Виртуальный тур" представлена информация об особо охраняемых природных территориях - национальных парках, заказниках, памятниках природы, а также об объектах туристической инфраструктуры, которые расположены рядом с такими территориями (экологические тропы, туристические маршруты, агроусадьбы, базы отдыха и др.).

"Благодаря возможностям виртуального тура любой желающий может насладиться пейзажными и панорамными снимками заповедных мест нашей страны, а каждый потенциальный турист сможет здесь выбрать для посещения те природные территории, которые ему наиболее интересны", - отметили в пресс-службе.

Белорусские ученые презентуют новую разработку во время выставки "Турбизнес-2018" в Минске 26-28 сентября.

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Теги: Минск
 
 
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Ученые и специалисты НПЦ Национальной академии наук по биоресурсам разработали виртуальный тур по заповедным территориям Беларуси, сообщили БЕЛТА в...
 
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