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Трехлетняя девочка пострадала при столкновении легковушек в Речицком районе

24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Трехлетняя девочка пострадала при столкновении легковушек в Речицком районе

Трехлетняя девочка пострадала при столкновении двух легковушек в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 22 сентября примерно в 17.45. Предварительно установлено, что 19-летний водитель "Ровера" на автодороге Речица-Лоев столкнулся с попутно двигавшимся "Фордом", который съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

В результате ДТП пассажиры "Форда" - 55-летняя женщина и ее трехлетняя племянница - с травмами были доставлены в больницу. Ребенок в момент аварии находился в детском удерживающем устройстве.


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Трехлетняя девочка пострадала при столкновении двух легковушек в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария...
 
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