|
Трехлетняя девочка пострадала при столкновении легковушек в Речицком районе
24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Трехлетняя девочка пострадала при столкновении двух легковушек в Речицком районе, сообщили
Авария произошла 22 сентября примерно в 17.45. Предварительно установлено, что 19-летний водитель "Ровера" на автодороге Речица-Лоев столкнулся с попутно двигавшимся "Фордом", который съехал в кювет и несколько раз перевернулся.
В результате ДТП пассажиры "Форда" - 55-летняя женщина и ее трехлетняя племянница - с травмами были доставлены в больницу. Ребенок в момент аварии находился в детском удерживающем устройстве.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехлетняя девочка пострадала при столкновении двух легковушек в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)