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В Чехии шквалистый ветер оставил без света десятки тысяч домов
24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ливни и шквалистый ветер обрушились на Чехию, десятки тысяч домов остались без света, сообщает чешское "Радио Прага".
Наибольший ущерб непогода нанесла регионам Южная Богемия и Моравия. Сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов. Некоторые участки железнодорожных путей и автомобильных дорог остаются закрытыми для движения.
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Ливни и шквалистый ветер обрушились на Чехию, десятки тысяч домов остались без света, сообщает чешское "Радио Прага". Наибольший ущерб непогода нанесла...
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