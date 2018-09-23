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В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта
24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Иране 24 сентября объявлен днем общенационального траура в память о жертвах теракта в городе Ахваз на юге-западе страны. Также в этот день пройдут похороны погибших.
В результате теракта на военном параде в Ахвазе утром 22 сентября, по последним данным, погибли 25 человек, еще 60 пострадали. Огонь по людям открыли четыре террориста в военной форме, находившиеся за трибуной.
Сначала ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аль-Ахвазия", а позднее - также группировка ИГИЛ. Правительство Ирана в своем заявлении призвало все региональные страны решительно противостоять террористическим группировкам, причастным к этому преступлению.
Источник:
На снимке: место происшествия.
Фото ИРНА
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В Иране 24 сентября объявлен днем общенационального траура в память о жертвах теракта в городе Ахваз на юге-западе страны. Также в этот день пройдут...
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