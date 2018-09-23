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Названы условия, при которых в Полоцке и Новополоцке начнут включать отопление
24.09.2018 — Разное | Новости Полоцка
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Одно из главных условий включения отопления – среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней, а также прогнозы Республиканского гидрометеорологического центра.
Как
- для медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 °C и ниже;
- для жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных учреждений – при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 °C и ниже;
- для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов – по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в ОЗП указанных объектов, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора, и после включения отопления жилых домов.
Отопление будут включать в следующей очередности:
- 1-я очередь – детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и музеи, государственные архивы, библиотеки;
- 2-я очередь – жилые дома, гостиницы, общежития, учебные заведения;
- 3-я очередь – общественные и административные здания;
- 4-я очередь – промышленные предприятия и прочие организации.
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Одно из главных условий включения отопления – среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней, а также прогнозы Республиканского гидрометеорологического...
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