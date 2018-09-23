|
"Как-то "колбасит" эту команду". Лукашенко высказался о старте минского "Динамо" в КХЛ
Александр Лукашенко, принимая 24 сентября с докладом министра внутренних дел и председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича, поинтересовался у него, как строится работа в клубе, сообщает
— Как-то «колбасит» эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде,
После 9 матчей со старта чемпионата КХЛ в активе минского «Динамо» 3 победы и 6 очков, команда занимает последнее место в Западной конференции.
На прошлой неделе в СМИ появились слухи, что канадского специалиста Горди Дуайера у штурвала минского «Динамо» может сменить бывший наставник сборной России Олег Знарок. Однако Игорь Шуневич опроверг информацию и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поинтересовался у Игоря Шуневича, как строится работа в минском "Динамо".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)