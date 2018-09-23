"Как-то "колбасит" эту команду". Лукашенко высказался о старте минского "Динамо" в КХЛ

Александр Лукашенко, принимая 24 сентября с докладом министра внутренних дел и председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича, поинтересовался у него, как строится работа в клубе, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: president.gov.by

— Как-то «колбасит» эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с «Локомотивом» . Просто героически. С «Северсталью» 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским «Динамо» . Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше? — задал вопрос Александр Лукашенко.

После 9 матчей со старта чемпионата КХЛ в активе минского «Динамо» 3 победы и 6 очков, команда занимает последнее место в Западной конференции.

На прошлой неделе в СМИ появились слухи, что канадского специалиста Горди Дуайера у штурвала минского «Динамо» может сменить бывший наставник сборной России Олег Знарок. Однако Игорь Шуневич опроверг информацию и объяснил , почему Дуайер все еще работает главным тренером.