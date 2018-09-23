Циклон «Фабьен» обрушился на Беларусь

Первые последствия непогоды! Циклон «Фабьен» дождями и шквалистым ветром обрушился на Беларусь .

Границу он пересёк в Брестской области. Там сильный ветер ломал деревья, под ними оказывались автомобили. Фотографии очевидцев уже в сети. По данным гидрометеоцентра, всю силу циклон продемонстрирует над центром нашей страны. Есть уже и первые жертвы непогоды. Утром под Солигорском в автомобильной аварии погибли три человека. По версии инспекторов, лобовое столкновение произошло из-за плохой видимости. В это время шёл сильный дождь.