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Циклон «Фабьен» обрушился на Беларусь

24.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Циклон «Фабьен» обрушился на БеларусьПервые последствия непогоды! Циклон «Фабьен» дождями и шквалистым ветром обрушился на Беларусь

Границу он пересёк в Брестской области. Там сильный ветер ломал деревья, под ними оказывались  автомобили. Фотографии очевидцев уже в сети. По данным гидрометеоцентра, всю силу циклон продемонстрирует над центром нашей страны. Есть уже и первые жертвы непогоды. Утром под Солигорском в автомобильной аварии погибли три человека. По версии инспекторов, лобовое столкновение произошло из-за плохой видимости. В это время шёл сильный дождь.

ont.by
 
 
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Первые последствия непогоды! Циклон «Фабьен» дождями и шквалистым ветром обрушился на Беларусь.  Границу он пересёк в Брестской области. Там сильный
 
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