Милиция Бреста разыскивает ребенка, сбившего женщину на игрушечной машине

Как стало известно, инцидент произошел 16 сентября на детской игровой площадке возле торгового центра «Экватор» в Бресте. Несовершеннолетний катался на детской машине.

Ребенок решил сдать назад. В это время на пути мальчика оказалась пожилая женщина, которая передвигалась со специальной тростью. Она не сумела сгруппироваться должным образом и неудачно упала, сломав руку.

Сейчас мальчика и его родителей разыскивает милиция, передают представители УВД Брестского облисполкома. О том, какое наказание может понести ребенок или его родители, не сообщается. При этом, судя по видеозаписи, опубликованной специалистами, в момент происшествия ребенок по всей видимости находился с дедушкой.