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Милиция Бреста разыскивает ребенка, сбившего женщину на игрушечной машине

24.09.2018 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Милиция Бреста разыскивает ребенка, сбившего женщину на игрушечной машине
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 16 сентября на детской игровой площадке возле торгового центра «Экватор» в Бресте. Несовершеннолетний катался на детской машине.

Милиция Бреста разыскивает ребенка, сбившего женщину на игрушечной машине Мужчина избил 12-летнего мальчика на детской площадке в Рогачёве

Ребенок решил сдать назад. В это время на пути мальчика оказалась пожилая женщина, которая передвигалась со специальной тростью. Она не сумела сгруппироваться должным образом и неудачно упала, сломав руку.

Сейчас мальчика и его родителей разыскивает милиция, передают представители УВД Брестского облисполкома. О том, какое наказание может понести ребенок или его родители, не сообщается. При этом, судя по видеозаписи, опубликованной специалистами, в момент происшествия ребенок по всей видимости находился с дедушкой.

 

 
Теги: Брест
 
 
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В результате происшествия пожилая женщина сломала руку.
 
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