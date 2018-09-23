В ДТП под Солигорском погибли три человека, в их числе две девушки-студентки

Читатель ONLINER сообщил о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на дороге недалеко от Солигорска. «Столкнулись УАЗ „буханка“ и белая легковушка, которую от удара буквально разорвало. Видел на месте ДТП сотрудников Госавтоинспекции и машину МЧС», — рассказал корреспонденту Onliner.by читатель.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59090.php

Читать полностью в источнике с фото:





В ГАИ Минской области сообщили, что ДТП случилось сегодня около 7:55 на 1-м км автодороги Солигорск — Дубеи.

— По предварительной информации, 23-летняя девушка, водитель Renault Laguna, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ, которым управлял 27-летний водитель, — рассказали в Госавтоинспекции.









В результате ДТП водители и пассажир Renault погибли на месте аварии.

— По словам очевидцев, девушка двигалась по мокрому асфальту с большой скоростью — торопилась с подругой на сессию. На месте аварии работают сотрудники ГАИ Минской области и эксперты ГКСЭ. Обстоятельства и детали ДТП уточняются, — добавили в ГАИ .





Информацию о происшествии также опубликовал Следственный комитет.

«Утром 24 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault и УАЗ, в результате которого погибли три человека (две девушки — водитель и пассажир Renault — и водитель автомобиля УАЗ). Прямо сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают личности погибших, проводят первоначальные следственные действия», — говорится в сообщении.



