ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около ста сельскохозяйственных ярмарок проведут в сентябре-ноябре в Брестской области

24.09.2018 13:12 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области в сентябре-ноябре проведут около 100 сельскохозяйственных ярмарок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59089.php

Около ста сельскохозяйственных ярмарок проведут в сентябре-ноябре в Брестской области

Сезон осенних базаров в регионе уже стартовал. Возможность приобрести сельхозпродукцию в широком ассортименте представится жителям всех городов области. Так, первые ярмарки 22-23 сентября прошли в Барановичах и Ганцевичах, 29-30 сентября они состоятся в Бресте и Столине. Большинство же будут организованы в октябре. В частности, в областном центре торговля развернется 29 сентября, 6, 13, 20 (расширенная) и 27 октября.

Свою продукцию покупателям предложат сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия, райпо, рыбхозы, ремесленники, физические лица. Кроме того, во многих городах в дополнение к действующим рынкам определены площадки для ежедневной торговли (в том числе с машин) овощами и фруктами, живой рыбой, медом и другими продуктами пчеловодства.

Параллельно в Брестской области ведется закладка овощей и фруктов в стабилизационные фонды для бесперебойного обеспечения плодоовощной продукцией в межсезонье. Для этого планируется задействовать 38 хранилищ организаций торговли (ТПУКП "Плодоовощ", ОАО "Север-Пинск") и системы облпотребсоюза, сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Ожидается, что будет заложено 2725 т картофеля, 1760 т капусты, 668 т свеклы, 725 т моркови, 850 т лука и 2200 т яблок.

Завершить закладку стабфонда продовольственных товаров региона планируется до 10 ноября.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области в сентябре-ноябре проведут около 100 сельскохозяйственных ярмарок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Циклон «Фабьен» обрушился на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика