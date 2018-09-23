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Около ста сельскохозяйственных ярмарок проведут в сентябре-ноябре в Брестской области
24.09.2018 13:12 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской области в сентябре-ноябре проведут около 100 сельскохозяйственных ярмарок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.
Сезон осенних базаров в регионе уже стартовал. Возможность приобрести сельхозпродукцию в широком ассортименте представится жителям всех городов области. Так, первые ярмарки 22-23 сентября прошли в Барановичах и Ганцевичах, 29-30 сентября они состоятся в Бресте и Столине. Большинство же будут организованы в октябре. В частности, в областном центре торговля развернется 29 сентября, 6, 13, 20 (расширенная) и 27 октября.
Свою продукцию покупателям предложат сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия, райпо, рыбхозы, ремесленники, физические лица. Кроме того, во многих городах в дополнение к действующим рынкам определены площадки для ежедневной торговли (в том числе с машин) овощами и фруктами, живой рыбой, медом и другими продуктами пчеловодства.
Параллельно в Брестской области ведется закладка овощей и фруктов в стабилизационные фонды для бесперебойного обеспечения плодоовощной продукцией в межсезонье. Для этого планируется задействовать 38 хранилищ организаций торговли (ТПУКП "Плодоовощ", ОАО "Север-Пинск") и системы облпотребсоюза, сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Ожидается, что будет заложено 2725 т картофеля, 1760 т капусты, 668 т свеклы, 725 т моркови, 850 т лука и 2200 т яблок.
Завершить закладку стабфонда продовольственных товаров региона планируется до 10 ноября.
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В Брестской области в сентябре-ноябре проведут около 100 сельскохозяйственных ярмарок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг...
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