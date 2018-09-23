ДТП под Солигорском: девушка торопилась на сессию

Около 08:00 Renault Laguna выехал на встречку, где столкнулся с УАЗом. В результате погибли водители обоих транспортных средств (23-летняя девушка-водитель иномарки и 26-летний водитель УАЗа), а также пассажир Renault.

По предварительным данным, девушка не справилась с управлением. По словам очевидцев, она двигалась по мокрому асфальту с большой скоростью – торопилась с подругой на сессию, сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей ЧЕБОТАРЁВ.

Обстоятельства и детали ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следователи, а также эксперты ГКСЭ.