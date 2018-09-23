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Лукашенко и Шуневич обсудили хоккей и преступность
Александр Лукашенко принял 24 сентября с докладом главу МВД Беларуси, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича.
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Отдельно Александр Лукашенко попросил доложить о результатах борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией. Была затронута и миграционная сфера: Лукашенко отметил, что в МВД настаивают на изменении законодательства в этой сфере.
Лукашенко также поинтересовался у Игоря Шуневича, о ситуации в хоккейном клубе «Динамо-Минск», отметив нестабильную игру команды.
«Как-то "колбасит" эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с "Локомотивом". Просто героически. С "Северсталью" 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским "Динамо". Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?» - задал вопрос Александр Лукашенко.
Игорь Шуневич доложил президенту о том, что оперативная обстановка в стране полностью подконтрольна органам внутренних дел и характеризуется только отдельными резкими осложнениями. Он напомнил недавний случай захвата заложников и другие неприятные инциденты.
«Нам вновь пришлось реагировать на факт
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Александр Лукашенко принял 24 сентября с докладом главу МВД Беларуси, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича.
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