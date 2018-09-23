Лукашенко и Шуневич обсудили хоккей и преступность

Александр Лукашенко принял 24 сентября с докладом главу МВД Беларуси, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко поинтересовался у министра внутреннех дел криминогенной ситуацией в стране, обратив особое внимание на совершаемые преступления в быту, а также в сельской местности.

Отдельно Александр Лукашенко попросил доложить о результатах борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией. Была затронута и миграционная сфера: Лукашенко отметил, что в МВД настаивают на изменении законодательства в этой сфере.

Лукашенко также поинтересовался у Игоря Шуневича, о ситуации в хоккейном клубе «Динамо-Минск», отметив нестабильную игру команды.

«Как-то "колбасит" эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с "Локомотивом". Просто героически. С "Северсталью" 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским "Динамо". Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?» - задал вопрос Александр Лукашенко.

Игорь Шуневич доложил президенту о том, что оперативная обстановка в стране полностью подконтрольна органам внутренних дел и характеризуется только отдельными резкими осложнениями. Он напомнил недавний случай захвата заложников и другие неприятные инциденты.

«Нам вновь пришлось реагировать на факт захвата заложников . В другом чрезвычайном происшествии один сотрудник погиб, второй получил ранения. Но при реализации одной из основных задач по предназначению самым главным результатом считаю обеспечение снижения числа лиц, потерпевших от преступлений (минус 3%), а также погибших - почти минус 4%», - доложил министр.