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Лукашенко и Шуневич обсудили хоккей и преступность

24.09.2018 13:05 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко принял 24 сентября с докладом главу МВД Беларуси, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко поинтересовался у министра внутреннех дел криминогенной ситуацией в стране, обратив особое внимание на совершаемые преступления в быту, а также в сельской местности. 

Отдельно Александр Лукашенко попросил доложить о результатах борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией. Была затронута и миграционная сфера: Лукашенко отметил, что в МВД настаивают на изменении законодательства в этой сфере. 

Лукашенко также поинтересовался у Игоря Шуневича, о ситуации в хоккейном клубе «Динамо-Минск», отметив нестабильную игру команды.

«Как-то "колбасит" эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с "Локомотивом". Просто героически. С "Северсталью" 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским "Динамо". Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?» - задал вопрос Александр Лукашенко.

Игорь Шуневич доложил президенту о том, что оперативная обстановка в стране полностью подконтрольна органам внутренних дел и характеризуется только отдельными резкими осложнениями. Он напомнил недавний случай захвата заложников и другие неприятные инциденты. 

«Нам вновь пришлось реагировать на факт захвата заложников. В другом чрезвычайном происшествии один сотрудник погиб, второй получил ранения. Но при реализации одной из основных задач по предназначению самым главным результатом считаю обеспечение снижения числа лиц, потерпевших от преступлений (минус 3%), а также погибших - почти минус 4%», - доложил министр. 

Фото: president.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко принял 24 сентября с докладом главу МВД Беларуси, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича.
 
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