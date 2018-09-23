БГК имени Мешкова обыграл действующего победителя Лиги чемпионов «Монпелье»

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова добился второй кряду победы в новом розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз на домашней площадке в Бресте команда под руководством Маноло Каденаса обыграла действующего победителя турнира – французский клуб «Монпелье». Брестчане уверенно контролировали ход поединка, вели с разницей в несколько мячей и в итоге добились закономерной победы – 26:23.





Самыми результативными в составе БГК стали Вид Потеко, Дарко Джукич и Петар Джорджич – у них по четыре заброшенных мяча. В следующем матче лиги чемпионов БГК сыграет с немецким «Райн-Неккар Лёвен».