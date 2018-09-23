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Чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке стала белоруска Алёна Омелюсик

24.09.2018 12:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке с раздельным стартом (планетарный форум проходит в австрийском Инсбруке), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке стала белоруска Алёна Омелюсик

Источник фото: Reuters

Команда Canyon/Sram Racing с нашей спортсменкой в состав стала лучшей на дистанции 54,5 километра.

 
 
Ссылка на источник 21
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Новости Беларуси. Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке с раздельным стартом (планетарный форум проходит в австрийском...
 
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