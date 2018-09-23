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Супермодель 60+. Выйдя на пенсию, она снимается в рекламе нижнего белья

24.09.2018 13:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Супермодель 60+. Выйдя на пенсию, она снимается в рекламе нижнего белья
АиФ

Её жизнь вдруг изменилась в 59 лет. На улице к Татьяне подошла девушка, набиравшая актёров для массовки в фильме Учителя «Матильда». Типаж и седые волосы понравились кастинг-агентам, и она стала получать приглашения на съёмки в кино. Там однажды её и заметил фотограф. Так в руках у Татьяны оказались профессиональные снимки. «Фотограф порекомендовал мне послать их в модельное агентство, работающее с теми, кому за 50, - вспоминает она. - Там одобрили мою кандидатуру и предложили стать моделью. Я согласилась. Так в декабре 2015 г. на сайте агентства появилось моё фото с подписью «New Face из Санкт-Петербурга, Татьяна Неклюдова, 59 лет».

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Уже в следующем году Неклюдова приняла участие в проекте историка моды Анатоля Вовка MODA 50+, рекламной фотосессии для сети кофеен и первый раз вышла на подиум, где демонстрировала коллекцию вечерних и свадебных платьев.

Как-то после очередной фото­сессии директор агентства выложил её фотографию в соцсеть, и она тут же набрала 2,5 тысячи лайков. Неклюдовой стали поступать запросы от известных косметических брендов, каталогов женской одежды, банков и других компаний.

Летом 2017-го Интернет взорвали снимки Татьяны в нижнем винтажном белье - никогда прежде русские женщины серебряного возраста не участвовали в такой рекламе. «Страха или сомнений не было. Я знала фотографа как отличного профессионала, - вспоминает модель. - Мне было интересно попробовать. В конце концов, не в 80 же лет начинать?! Кстати, после этой фотосессии меня завалили запросами на интервью. Даже китайская съёмочная группа приехала».

Сегодня у Татьяны много работы в Москве и Петербурге. Она говорит, что её жизнь стала ярче и насыщеннее. Хотя бы потому, что работать приходится с молодыми, творческими и талантливыми людьми. Да и сама модель ведёт активный образ жизни - 3 раза в неделю ходит в фитнес-клуб, занимается йогой, пилатесом, катается на велосипеде. Ежедневно с утра делает 108 приседаний. А ещё она ведёт странички в соцсетях.

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- Стараюсь отвечать всем, - говорит Татьяна. - Многие поддерживают, оставляют комплименты. Это заряжает энергией. Нередко женщины спрашивают, как им тоже стать моделями. Во-первых, надо сделать портфолио с фотографиями из нескольких фотосессий и отправить его в агентства. А во-вторых, не бояться, пробовать новое, учиться и не слушать тех, кто не верит в вас. Когда ещё делать то, что хочется, если не сегодня?

 

                  

 
 
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Татьяна Неклюдова, Инженер-механик по образованию, и представить не могла, что, выйдя на пенсию, будет сниматься в кино и рекламировать одежду и косметику.
 
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