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Британка так круто лазает по стенам, словно в нее вселился Человек-паук
Пользователей Imgur восхитило видео с британской скалолазкой Шоной Кокси и ее трюком на стене для боулдеринга, пишет
Жительнице Англии Шоне Кокси 25 лет. Она
Свои первые соревнования Шона выиграла в семь лет, а в 19 решила проверить, сможет ли превратить скалолазание в свою профессию. До сих пор ей это удается: вместо того, чтобы учиться в университете, британка выступает на международных соревнованиях. Это нелегко, так как тренироваться ей приходится по шесть часов в день.
— Люди говорят, нужны сильные руки, чтобы карабкаться по стенам. На самом деле, вам нужны сильные пальцы, — объясняет спортсменка.
Кажется, что повторить за Шоной было бы легко — но на самом деле для таких действий нужны огромная сила, ловкость и растяжка.
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Пользователей Imgur восхитило видео с британской скалолазкой Шоной Кокси и ее трюком на стене для боулдеринга.
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