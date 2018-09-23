Британка так круто лазает по стенам, словно в нее вселился Человек-паук

Пользователей Imgur восхитило видео с британской скалолазкой Шоной Кокси и ее трюком на стене для боулдеринга, пишет medialeaks.ru . Девушка так ловко подтягивается на одних лишь ладонях, что сложно не задаться вопросом, откуда в ней столько силы.

Жительнице Англии Шоне Кокси 25 лет. Она увлеклась боулдерингом (это вид скалолазания — прим. GO.TUT.BY), когда ей было всего четыре года: увидела по телевизору женщину, карабкающуюся по стене, и спросила у папы, может ли она сделать так же. Отец отвел ее в спортивный клуб.

Свои первые соревнования Шона выиграла в семь лет, а в 19 решила проверить, сможет ли превратить скалолазание в свою профессию. До сих пор ей это удается: вместо того, чтобы учиться в университете, британка выступает на международных соревнованиях. Это нелегко, так как тренироваться ей приходится по шесть часов в день.

— Люди говорят, нужны сильные руки, чтобы карабкаться по стенам. На самом деле, вам нужны сильные пальцы, — объясняет спортсменка.

Кажется, что повторить за Шоной было бы легко — но на самом деле для таких действий нужны огромная сила, ловкость и растяжка.