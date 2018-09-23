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В Молодечно Citroen влетел в тумбу рекламного щита: пострадали шесть человек

24.09.2018 13:27 — Разное | Tut.by  
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Шесть человек пострадали в аварии, которая произошла 23 сентября в Молодечно.


Фото: ГАИ Минской области

Как сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома, около 05.45 20-летний водитель, управляя Citroen Xsara, ехал в направлении Сморгони. В какой-то момент парень неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в тумбу рекламного щита.

В результате ДТП водитель и пять пассажиров (от 22 до 24 лет) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. При этом водителя легковушки и одного из пассажиров из салона авто пришлось доставать спасателям.


По предварительной информации, водитель в момент аварии был пьян. В 2016 году он был лишен права управления за вождение в нетрезвом виде.

 
 
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По предварительной информации, водитель в момент аварии был пьян. В 2016 году он был лишен права управления за вождение в нетрезвом виде.
 
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