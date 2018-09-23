МВД: безвизом в Беларусь воспользовалось больше 200 тысяч человек

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в интервью телеканалу ОНТ рассказал, что безвизовым въездом в Беларусь воспользовались 200 тысяч человек. При этом нарушений особо больше не стало – иностранцы ведут себя мирно.

Он признал, что нарушения есть, но «МВД принимает профилактические и организационные меры, чтобы минимизировать эти риски». Также Бегун рассказал, что многие иностранцы все еще пытаются пересечь границу с помощью карточки болельщика с ЧМ по футболу в России. Дело в том, что Россия продлила безвиз по этим карточкам до 1 января 2019 года. «Эти люди могут юридически находится на территории РФ без виз, но на территории нашей страны для этих лиц установлен визовый режим въезда и пребывания. Мы регулярно обнаруживаем целые группы болельщиков и препровождает их соответствующими юридическими мерами в ту страну, куда им можно по безвизу», – добавил Бегун.

Также он рассказал, что Европейский союз и Международная организация по миграции помогут нашей стране бороться с нелегальной миграцией. «Нам окажут техническую, консультационную и организационную помощь. Сам проект рассчитан на примерно семь миллионов евро в течение четырех лет. Мы будем укреплять технический потенциал пограничной службы, саму границу, обучать персонал, который работает с нелегальными мигрантами, модернизировать места для их содержания и так далее».