ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президента Молдовы снова отстранили от должности

24.09.2018 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Конституционный суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, передает РИА Новости.

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", — заявил председатель суда Михай Поалелунжь.


Игорь Додон

В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.

Президент заявил, что у Раду нет медицинского образования, к Чубуку у него есть вопросы "в области неподкупности".

По конституции Молдовы президент имеет право один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. При повторном отказе его могут временно отстранить от должности, чтобы указ о назначении глав министерств мог подписать глава парламента или премьер.

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017-го и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством. 

Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.

Противостояние президента Молдовы с правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. 

Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституционный суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, передает РИА Новости.
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК имени Мешкова обыграл действующего победителя Лиги чемпионов «Монпелье»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика