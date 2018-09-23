Президента Молдовы снова отстранили от должности

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", — заявил председатель суда Михай Поалелунжь.









Игорь Додон





В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.





Президент заявил, что у Раду нет медицинского образования, к Чубуку у него есть вопросы "в области неподкупности".





По конституции Молдовы президент имеет право один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. При повторном отказе его могут временно отстранить от должности, чтобы указ о назначении глав министерств мог подписать глава парламента или премьер.





Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017-го и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством.





Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.





Противостояние президента Молдовы с правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада.





Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.