Авария: столичную Малиновку оставили без горячей воды

Об этом сообщает «Минскэнего» в фейсбуке.









Сообщается, что отключение связано из-за повреждения тепломагистрали. Всего будет отключено 223 жилых дома, 12 детсадов и 6 школ.





В частности, воды не будет по адресам:





— ул. Есенина, 7−35 к. 3 (нечет.), 30−42 (чет.);





— ул. Космонавтов, 29−47 (нечет.), 4−56 (чет.);





— ул. Слободская, 89−149 (нечет.);





— проезд Слободской, 4−28 (чет.);





— ул. Рафиева, 81−113 (нечет.); 36−80; 88−100 (чет.);





— ул. Есенина, 39−95 (нечет.); 58−76 (чет.);





— ул. Слободская, 13−79 (нечет.);





— ул. Громова, 14−46(чет.);





— ул. Курганная, 2.