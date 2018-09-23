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Жуткое ДТП под Солигорском: погибли три человека
Страшная авария произошла в Солигорском районе 24 сентября утром, на месте трагедии скончались три человека.
Об этом сообщает СК Беларуси.
По предварительной информации ГАИ, 23-летняя девушка-водитель «Рено» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с УАЗом. В результате она и ее пассажирка, а также водитель УАЗа погибли на месте аварии.
Следователи проводят осмотр места происшествия, проводят другие следственные действия.
Причиной ДТП стали, скорее всего, мокрый асфальт и и превышение скорости водителем «Рено».
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Страшная авария произошла в Солигорском районе 24 сентября утром, на месте трагедии скончались три человека. Об этом сообщает СК Беларуси.
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