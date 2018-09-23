На вторичном рынке жилья в Гродно условия диктует покупатель, сообщает «Гродненская правда».



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— Сейчас на вторичке «штиль», который обычно бывает в конце лета — начале сентября. Значительных колебаний цен на квартиры не наблюдается. Покупателей меньше, чем продавцов, поэтому первые имеют большую ценность на рынке и диктуют свои условия. Иностранцы среди них — редкость, а местные очень переборчивы. Выбор квартир достаточно велик, — говорит директор Гродненского государственного агентства недвижимости Артур Залевский.

Некоторые риэлтеры отмечают рост цен в пределах пяти процентов. В агентстве говорят, что это не планомерный процесс, который можно отследить и зафиксировать. Называют его временным и относят на счет иногородних абитуриентов, родители которых решили приобрести ребенку квартиру в Гродно на время учебы, а, возможно, и с перспективой дальнейшего проживания. Цены на рынке жилья долго остаются неизменными, и у некоторых людей сложилось ощущение ценового дна. Поступление ребенка семьи посчитали хорошим поводом вложиться в жилье.

Основная движущая сила в плане снижения цен на вторичном рынке жилья — наследники. Обычно они заинтересованы продать квартиру как можно быстрее и идут покупателям на уступки. Особенно россияне, для которых в свете роста курса доллара в России наши цены выглядят очень привлекательными. Если есть реальный покупатель, продают по цене даже ниже среднерыночной.

Дешевых квартир мало

Дефицита жилья на вторичном рынке в областном центре нет, за исключением дешевых квартир. Если раньше можно было купить «однушку» за 17 тысяч долларов, то сейчас — за 19 тысяч и выше (цены принято называть в условных единицах, но расчет производится в рублях. — авт.). Хотя по одной из недавних сделок в государственном агентстве недвижимости однокомнатную «хрущевку» на улице Мира продали за 18,3 тысячи условных единиц.

Цены на «двушки» стартуют от 23 тысяч долларов. «Брежневки» такой комнатности оценивают в 24 тысячи и выше, «чешки» — 28, новой планировки — 30, в новостройках — 35 тысяч. Бюджетные трехкомнатные квартиры стоят 37−40 тысяч долларов, четырехкомнатные — 40−44.

От застройщика и не только

В агентстве утверждают, что цены на вторичном рынке жилья в Гродно во многом зависят от ситуации на первичном рынке. Недавно застройщик объявил о строительстве большого жилого квартала в микрорайоне Грандичи. Не зная цен на новый квадратный метр, риэлтеры не берутся делать прогнозы о его стоимости на «вторичке». Утверждают, что на вторичном рынке всегда останутся соискатели жилья подешевле, которые не имеют возможности вложить деньги в покупку новой квартиры без отделки, а затем еще и в ремонт. Не так давно застройщик продавал «трешки» по улице Пролетарской в среднем за 48 тысяч условных единиц. С ремонтом, который нынче обходится минимум 15 тысяч долларов, их цена возрастает до 63 тысяч. За эти деньги на «вторичке» можно приобрести квартиру в отличном состоянии в десятилетнем доме. Все чаще люди ищут жилье, ремонт которого позволил бы въехать сразу после покупки.

За центр доплачивать не хотят

Недавно на продажу выставлена квартира в четырехквартирном доме на одной из центральных улиц города, но звонков не так много. Владельцы решили сыграть на расположении и выставили объект за 70 тысяч условных единиц, тогда как в обычном районе такая квартира обошлась бы почти в два раза дешевле. Риэлтеры говорят, что сейчас соискатели жилья не хотят доплачивать за центр.

Ищет себе новых хозяев квартира площадью 100 квадратных метров в «хрущевке» по проспекту Космонавтов. Риэлтеры прогнозируют, что покупателя придется ждать долго, если хозяева не рискнут разделить ее на несколько квартир. К слову, это законом не запрещено, как и объединять квартиры.

Дома пошли в ход

В агентстве отмечают, что активнее стали проходить сделки с домами. В областном центре обзавестись домом можно в среднем за 100 тысяч условных единиц. Бывают, конечно, исключительные варианты. Так, недавно в Гродненском районе на продажу выставили коттедж стоимостью в пять раз дороже.