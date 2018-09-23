Японец создал самособирающийся кубик Рубика

Японский инженер создал кубик Рубика, способный самостоятельно выстраивать все сегменты одного цвета на одной стороне благодаря встроенным моторам и датчикам поворота по осям. Чертежи устройства и его фотографии опубликованы на сайте DMM.make, пишет n+1.

Гаджет имеет стандартные для кубика Рубика размеры и работает полностью автономно. В основе устройства лежит двигательный механизм, в котором для каждой стороны предусмотрен отдельный электромотор и шестерни, передающие усилие на ось с закрепленными на ней сегментами. Кроме того, во внутренней части кубика, напечатанной на 3D-принтере, располагаются несколько микроконтроллеров и аккумулятор.

На продемонстрированном видео можно видеть, что кубик способен самостоятельно выстраивать все сегменты одного цвета по одной стороне из произвольного состояния.

Инженер не раскрывает технических подробностей работы кубика. К примеру, неизвестно, каким именно образом устройство отслеживает повороты и может ли оно самостоятельно определять исходное расположение сегментов, находясь в выключенном состоянии.



Внутренняя часть прототипа кубика. Фото: Human Controller / DMM. make

Ранее инженеры создавали и другие необычные реализации кубика Рубика с электронными компонентами. К примеру, недавно на Kickstarter завершился сбор средств на умный кубик Рубика с Bluetooth, позволяющий отслеживать скорость сборки и другие параметры.

Кроме того, для решения этой головоломки есть и программные разработки, в том числе приложение дополненной реальности, накладывающее на куб инструкции по сборке, а также алгоритм для сборки кубика, который самостоятельно научился этому за 44 часа.