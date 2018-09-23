Россияне закрывают валютные депозиты на фоне заявлений властей о дедолларизации экономики

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Между тем Сбербанк рекомендует рассматривать отток 1,2 миллиардов долларов с депозитов как результат управляемой эволюции банка.

Только за август сумма валютных вкладов в Сбербанке сократилась на 1,2 млрд, долларов, передают «Известия » со ссылкой на Bloomberg. Россиян насторожили американские санкции и риск переводов долларовых вкладов в рубли.

В Bloomberg также отметили, что валютные вклады составляют около 29% от общего объема депозитов Сбербанка, который составляет 324 млрд долларов.

Признаки паники среди вкладчиков стали усиливаться после заявления главы ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации валютных вкладов в рубли. Несмотря на то, что такую вероятность позже отвергли и глава Центробанка, и пресс-секретарь российского президента, клиенты российских госбанков предпочли не рисковать своими сбережениями.