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Россияне закрывают валютные депозиты на фоне заявлений властей о дедолларизации экономики
24.09.2018 13:30 — Разное | Ежедневник
фото: vestifinance.ru
Между тем Сбербанк рекомендует рассматривать отток 1,2 миллиардов долларов с депозитов как результат управляемой эволюции банка.
Только за август сумма валютных вкладов в Сбербанке сократилась на 1,2 млрд, долларов, передают
В Bloomberg также отметили, что валютные вклады составляют около 29% от общего объема депозитов Сбербанка, который составляет 324 млрд долларов.
Признаки паники среди вкладчиков стали усиливаться после заявления главы ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации валютных вкладов в рубли. Несмотря на то, что такую вероятность позже отвергли и глава Центробанка, и пресс-секретарь российского президента, клиенты российских госбанков предпочли не рисковать своими сбережениями.
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Между тем Сбербанк рекомендует рассматривать отток 1,2 миллиардов долларов с депозитов как результат управляемой эволюции банка.
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