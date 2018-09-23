«С Панкратовым-Черным жить легко. Ни с кем другим - невозможно»

В стихах и прозе

Правда, чтобы стать таким веселым и неунывающим, каким мы его знаем, Панкратову-Черному пришлось многое пережить. Прежде всего - по-настоящему голодное детство. Он родился после войны в бедной многодетной семье на Алтае. Отец вернулся с фронта с многочисленными ранениями и умер, когда мальчишке было всего четыре года.

Потеряв кормильца, Сашина мать осталась с четырьмя малышами одна. Жилось трудно, и она всегда мечтала о том, чтобы дети получили хорошую и надежную профессию. К примеру, Александра хотела видеть офицером армии, где у него были бы и казенная кормежка, и красивая форма. А вот сам он с детства мечтал посвятить себя литературе или искусству.



«Черным» назвали за знойную внешность. А ему прозвище понравилось. Фото: Фото из открытых источников

К литературе, кстати, Сашу приобщила бабушка, которая знала множество стихов и сказок. Александр все услышанное запоминал наизусть и затем часто декламировал вслух. А в девять лет он уже написал свое первое стихотворение.

Сначала Саша хотел быть клоуном в цирке - ему безумно нравилось смешить людей, - затем решил податься в драматические актеры.

Окончив в 1965 году восьмилетку, Панкратов уехал в Горький (нынешний Нижний Новгород) - поступать в театральное училище. Там и встретил свою первую любовь - однокурсницу Ирину Семиклетову. Однако сердце девушки было занято другим, и Александр долго не мог найти способ привлечь ее внимание. Помогли стихи, которыми Панкратов давно баловался.

Однажды он остановил Ирину в коридоре училища и вручил ей сложенный вчетверо листок, выпалив: «Ир, ты будешь со мной встречаться? Я тебя люблю. Очень. Вот, стихи написал». Прочитанное потрясло девушку до глубины души:

«Любовь моя! Вселенная ума

и чувств моих космическая бездна.

Мне тайны открывают свет и тьма,

а таинство любви мне неизвестно…

Я думаю, я чувствую, иду…

И знаю наперед, что путь не вечен…

Но вместе с Ней не страшно быть в аду,

А без Нее и рай бесчеловечен…»

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«Душа - хрустальная!»

Спустя два месяца Ирина привела Панкратова к себе домой - знакомить с родителями. Выглядел жених не ахти: тощий и в стоптанной обуви. Родители не пришли в восторг от Ириного выбора и попытались было отказать Александру от дома, но дочь оказалась упрямой. «Все равно мы будем жить вместе!» - заявила она. На свои грошовые стипендии молодые люди сняли крохотную комнатку в «коммуналке». Чтобы хоть как-то прокормиться, Панкратову приходилось «халтурить» где только возможно. Потом отправились на Алтай, где жила мама Александра. Причем она сама на этом настояла, узнав по картам (она была страстной гадалкой), что у сына появилась невеста. В своем письме написала: «Сыночек, ни о чем тебя не хочу расспрашивать, но ты хоть имя той девушки, с которой встречаешься, назови…»

Мать выбор сына одобрила. Вечером первого же дня после приезда Панкратов сообщил Ирине: «Ты очень понравилась моей маме. Она говорит, что у тебя душа хрустальная. Как приедем в Горький, сразу поженимся». Так и сделали.

В 1967 году, когда они учились на 3-м курсе, Ирина узнала, что беременна. «У нас будет сын!» - радостно объявил Александр. Но сохранить ребенка не удалось. А в 1969 году молодые супруги окончили училище и вынуждены были расстаться: их распределили в разные города (Панкратов, например, отправился в Пензу). Виделись они крайне редко. Во время одной из таких встреч Ирина снова забеременела. Однако сообщить радостную весть мужу не успела.

Позже Ирина вспоминала: «Саша уехал на гастроли в Симферополь с труппой, в которой были наши общие знакомые. Они мне и написали: «Ира, у Александра роман». Если бы он признался во всем и покаялся, я бы его простила. Но он все отрицал…

О том, что у Саши есть дочь Света, я рассказала только через несколько лет. Лицо у него стало каменным: «Почему же не сказала тогда?» А Света до тринадцати лет не знала, что Панкратов ее отец. Хотя всякий раз, когда мы смотрели фильмы с его участием и она хохотала до слез, я еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться и не рассказать ей все. Узнав правду, она стала рваться в актрисы…»

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Первый парень

В Пензенском драматическом театре Александр проработал несколько лет. Но талантливому актеру было скучно в провинциальном театре с небольшим репертуаром. В 70-х он попросил расчет и отправился покорять Москву.

Теперь его интересовала не только актерская деятельность - Панкратов поступил на режиссерское отделение ВГИКа.

Именно во ВГИКе у него появилась вторая часть фамилии. Дело в том, что на одном курсе с ним учился полный тезка - Александр Васильевич Панкратов. Чтобы различать ребят, однокурсники уточняли: «Какой Саша Панкратов? Черный?». Имелась в виду «брюнетистая» внешность студента. Прозвище актеру понравилось, и он оставил его в качестве псевдонима, под которым и стал известен.





«Саша Панкратов был и есть дамский угодник. Большой ходок!» Кадр из фильма:"Где находится нофилет?"

В Москве Александр жил в общежитии, где среди местных обитателей считался чуть ли не первым донжуаном. Да что там обитателей - даже в киношном мире об этой славе Панкратова было известно всем.

Андрей Михалков-Кончаловский в своих мемуарах вспоминал: «Саша был и есть дамский угодник. Большой ходок! Знал весь актерский молодняк в Москве, включая всех абитуриенток. Я озадачил его поисками молодой актрисы на роль Насти в «Сибириаде». Чтобы она была сибирская, ядреная, кровь с молоком… Саша привел Наташу Андрейченко…»

В июне 1977 года, когда съемочная группа «Сибириады» работала в Калинине (нынешней Твери), Панкратов и там был верен себе: «романил» напропалую. Вместе с Александром Адабашьяном они по вертикальной вывеске «Ресторан», висевшей на стене гостиницы, залезли однажды в гостиничный номер к неким девушкам, проживавшим на 4-м этаже. Их увидели из окна соседнего дома, вызвали милицию. Был большой скандал.

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Старая история

«Сибириада» стала культовым фильмом, и Панкратова заметили. Подлинная же популярность к актеру пришла несколько позже, когда он появился в фильмах «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх».

Вскоре после съемок в «Сибириаде» Панкратов женился снова. Его избранницей стала Юлия, дочь известного кинооператора Владимира Монахова (снявшего «Высоту», «Судьбу человека», «Оптимистическую трагедию» и другие фильмы).

Правда, отношения у влюбленных развивались непросто. Дело в том, что отец Юлии, как в свое время отец Ирины Семиклетовой, выбор девушки, мягко говоря, не приветствовал: решил, что не в меру ретивый провинциал хочет сделать себе карьеру, женившись на его дочери. Он запретил Панкратову переступать порог их дома. Обиженный жених на несколько дней скрылся из города. Но история на этом не закончилась. Юля пренебрегла запретом своего отца и сбежала из дома к любимому. В 1980 году у них родился сын Владимир. Александр и Юлия так и не оформили свои отношения официально - но по-прежнему счастливы вместе.

Юлия рассказывала в интервью: «Я люблю Панкратова-Черного прежде всего за естественность его чувств. Для меня он ребенок с чистым сердцем. Люблю его за то, что он ничего не утаивает, живет открыто. Люблю даже за то, что он может быть мрачным, долго не разговаривать, а потом его словно «прорывает», и он болтает сутками, без остановки… В общем, жить с Панкратовым, да еще Черным, мне легко, потому что я ни с кем другим жить не смогла бы».