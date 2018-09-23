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Лукашенко: "Что-то надо нам в законодательстве поправлять"
Фото: president.gov.by
Как
Отдельно Александр Лукашенко попросил доложить о результатах борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией. Была затронута и миграционная сфера. "Что-то надо нам в законодательстве поправлять, как считает Министерство внутренних дел. Если так - пожалуйста, обсудим", - сказал глава государства.
Как доложил министр, оперативная обстановка в стране подконтрольна органам внутренних дел и характеризуется только отдельными резкими осложнениями.
"Нам вновь пришлось реагировать на факт захвата заложников. В другом чрезвычайном происшествии один сотрудник погиб, второй получил ранения. Но при реализации одной из основных задач по предназначению самым главным результатом считаю обеспечение снижения числа лиц, потерпевших от преступлений (минус 3%), а также погибших - почти минус 4%", - подчеркнул Игорь Шуневич.
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Александр Лукашенко принял 24 сентября с докладом Министра внутренних дел Игоря Шуневича.
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