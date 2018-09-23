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Какпрезидентская пресс-служба, в первую очередь глава государства поинтересовался криминогенной ситуацией в стране за прошедший период этого года. Особое внимание он обратил на совершаемые преступления в быту, а также в сельской местности.Отдельнопопросил доложить о результатах борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией. Была затронута и миграционная сфера.сказал глава государства.Как доложил министр, оперативная обстановка в стране подконтрольна органам внутренних дел и характеризуется только отдельными резкими осложнениями.подчеркнул