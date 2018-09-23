

Дарья и Сергей Пынзарь. Фото: instagram.com/pinzar_sergei

О том, что у супругов не все в порядке, и они собираются расстаться, интернет-пользователи судачат давно. Многие поклонники реалити-шоу сомневаются, что паре удается сохранять друг к другу трепетные чувства, поскольку они редко видятся. На протяжении нескольких месяцев Даша с сыновьями живет в Турции, а ее супругпродолжает жить и работать в Москве.Несмотря на идеальные, судя по Instagram-аккаунту Даши отношения в семье, есть информация о том, что во время отсутствия супруги мужчина часто появляется в столичных развлекательных заведениях в компании некой блондинки, сообщает Life-dom2.su. Возможно, Пынзаря и таинственную незнакомку связывает нечто большее, чем просто дружба.В то же время Пынзаря встречали в компании яркой брюнетки, передает Dom2.fans. Парочку якобы не раз видели вместе. При этом очевидцы уверяют, что у Сергея с девушкой очень близкие отношения.Слухи, конечно, странные – то блондинка, то брюнетка… Ясно одно: дыма без огня не бывает. Пока народ судачит, Даша публикует в своем Instagram-аккаунте совместные фото с Сергеем Пынзарем, демонстрируя гармонию в отношениях.Иногда Даша приезжает в Россию, чтобы посетить светские мероприятия и пообщаться с друзьями. Поклонники предупреждают девушку, что жизнь на две страны пользы Пынзарям не принесет. Экс-участник "Дома-2" Сергей Пынзарь слухи о любовнице пока не прокомментировал.