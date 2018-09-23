Жуткая смерть. Начальник надул рабочего компрессором через задний проход

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Камера наблюдения сняла, как два мужчины стоят в заводском помещении. Рабочийдобровольно поворачивается к Ракешу спиной. Вначале всё шло вполне безобидно: начальник дул из шланга от компрессора подчинённому в область шеи и спины. А потом "шутник" внезапно решил направить его в задний проход коллеги.В итоге у жертвы подкашиваются ноги, и она падает к ногам своего убийцы. Парня экстренно доставили в больницу, и за его жизнь целых 15 дней боролись врачи. Но повреждения кишечника были настолько серьёзны, что усилия медиков оказались бесплодны и рабочий скончался. Правоохранители разыскивают начальника-преступника, который сбежал сразу после инцидента.