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Жуткая смерть. Начальник надул рабочего компрессором через задний проход

24.09.2018 12:46 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Трагический инцидент произошёл на литейном заводе в штате Махараштра, Индия. Теперь управляющего по имени Ракеш Вагмор, который бросился в бега после инцидента, разыскивает полиция.

Камера наблюдения сняла, как два мужчины стоят в заводском помещении. Рабочий Адитья Джадхав добровольно поворачивается к Ракешу спиной. Вначале всё шло вполне безобидно: начальник дул из шланга от компрессора подчинённому в область шеи и спины. А потом "шутник" внезапно решил направить его в задний проход коллеги.

В итоге у жертвы подкашиваются ноги, и она падает к ногам своего убийцы. Парня экстренно доставили в больницу, и за его жизнь целых 15 дней боролись врачи. Но повреждения кишечника были настолько серьёзны, что усилия медиков оказались бесплодны и рабочий скончался. Правоохранители разыскивают начальника-преступника, который сбежал сразу после инцидента.

 
 
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Трагический инцидент произошёл на литейном заводе в штате Махараштра, Индия.
 
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