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Второй этап комплексной проверки войск начался в Вооруженных силах Беларуси

24.09.2018 13:12 — Разное | Интерфакс  
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Второй этап комплексной проверки войск начался в Вооруженных силах Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства обороны в понедельник.

"С 24 сентября 2018 года в соответствии с решением министра обороны Республики Беларусь проводится второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил выполнить задачи по предназначению", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Общее руководство мероприятиями возложено на начальника генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны.

К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, воинские части боевого и технического обеспечения.

"В рамках проверки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения", - уточнили в Минобороны.

Планируется призвать из запаса порядка 650 человек, а также получить около 20 единиц техники.

Как отметили в министерстве, проводимая проверка "позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также определить способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки".

Завершится проверка проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.

 
 
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Второй этап комплексной проверки войск начался в Вооруженных силах Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства обороны в понедельник. "С 24 сентября 2018 года в...
 
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