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Беларусь может увеличить численность пограничников, в том числе на границе с Украиной

24.09.2018 12:53 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников.

"Пограничные войска должны функционировать, и эффективно. Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно", - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо в понедельник.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

"Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - заявил А.Лукашенко.

Президент упомянул о недавнем случае задержания человека с целым арсеналом оружия: "пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее".

"Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - добавил А.Лукашенко.

Он напомнил, что в ходе посещения в нынешнем году пограничных органов и подразделений обсуждался ряд вопросов, в том числе по возможному переименованию Госпогранкомитета, изменению штатной численностью. "Сегодняшний вопрос как раз уходит корнями в тот анализ, который мы осуществляли тогда на границе. И тогда речь шла в том числе о какой-то модернизации пограничных войск, в том числе и по численности, создании новых подразделений в связи с тем, что нам приходится закрывать украинскую границу прилично. И более эффективно работать по другим направлениям", - отметил А.Лукашенко.

Касаясь представленных предложений по изменению численности, президент обратил внимание, что дело даже не в количестве, на которое предлагается увеличить состав. "Вопрос в том, надо ли нам эта численность, которую вы предлагаете? Или же мы обойдемся меньшей кровью, то есть меньше увеличим численность", - заметил он.

"Не должно быть так: проси полторы тысячи, дадут тысячу. По каждому человеку мы должны определиться", - продолжил президент.

"Нам надо посмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск. Может там слишком много заместителей и разного рода управленцев, а меньше штыков где-то. Поэтому за счет этого перераспределение. (…) И сразу скажу, что механического решения по повышению численности с моей стороны не будет", - добавил А.Лукашенко.

 
 
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В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников. "Пограничные войска должны функционировать, и эффективно. Надо повысить - повысим, но...
 
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