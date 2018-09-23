﻿ Сложные погодные условия: порывы ветра до 27 метров в секунду, проливной дождь и холодно (+инфографика). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сложные погодные условия: порывы ветра до 27 метров в секунду, проливной дождь и холодно (+инфографика)

24.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Ухудшение погоды началось на выходных и многих застало врасплох. Ведь еще в пятницу было по-летнему тепло. В  понедельник столбик термометра буквально рухнул с +26 до +15 по Цельсию, полило как из ведра и задули северо-западные ветра. Синоптики прогнозируют на Гродненщине порывы до 18 м/с, а по стране до 27 м/с. Воздух в нашем регионе максимально прогреется в среднем до +11°С. 

В связи с резким похолоданием и усилением ветра экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности и рекомендуют людям соблюдать меры предосторожности. Об этом говорилось и в СМС, которые жители области получили от спасателей в воскресенье. Более подробно о правилах безопасного поведения в непогоду пресс-секретарь областного управления МЧС Наталья Живолевская: 
– При сильном ветре могут происходить обрывы линий электропередачи, опрокидывание рекламных щитов, повреждения кровель и падение деревьев. Сторонитесь ветхих строений, а также уберите лишние предметы на балконах и лоджиях, плотно закройте окна в квартирах и домах, паркуйте авто в безопасных местах. Пожилым людям без особой надобности лучше на улицу не выходить. Владельцам частных домов не будет лишним убрать со двора имущество, укрыть в сараях домашних животных. 

Сложные погодные условия: порывы ветра до 27 метров в секунду, проливной дождь и холодно (+инфографика)
 

Официальный представитель ГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик напоминает автолюбителям о необходимости скорректировать манеру вождения в связи с ухудшением погодных условий: 
– В дождливую погоду необходимо выбрать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал. Эти правила нам диктует в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко уменьшается тормозной путь. Рекомендуется передвигаться по дорогам с включенным ближним светом фар. Пешеходам в непогоду никак нельзя без фликеров, а тем, кто планирует передвигаться по участкам с интенсивным автомобильным движениям, лучше всего надеть светоотражающую жилетку. 

В ГАИ рекомендуют быть особо внимательными на открытых участках загородных трасс, где раздолье ветрам. По неофициальной версии, одно из ДТП в Гродненской области произошло как раз из-за сильного порыва ветра, который на мгновение взял управление грузовым фургоном в свои «руки». В аварии погибли люди. Трагедия случилась в месте, где трасса выходит из «зеленого укрытия» и начинает бег через поле. 

Отряд по реагированию на ЧС Гродненской городской организации Красного Креста готов прийти на помощь тем, кто может оказаться в заложниках у стихии. 

– В прошлом году помогали восстанавливать после сильного ветра кровлю в благотворительной организации «Преданное сердце». Также готовы прийти на помощь старикам, которые не в силах сами убрать двор от бурелома и ликвидировать другие последствия непогоды. Ориентируемся на службу спасения, которая озвучивает адреса, где есть работа для волонтеров, –  говорит руководитель отряда по реагированию на ЧС Валерий Краевский. 

Сложные погодные условия: порывы ветра до 27 метров в секунду, проливной дождь и холодно (+инфографика)
 

Непогода продолжит свой ход по стране во вторник: ожидаются сильные дожди, порывы ветра до 20-27 м/с. А ночью в среду синоптики и вовсе прогнозируют в некоторых регионах первые заморозки до –3 °С. 

Шкала цветовых уровней опасности погоды 

Сложные погодные условия: порывы ветра до 27 метров в секунду, проливной дождь и холодно (+инфографика)
 

Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.

зеленый уровень - опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается;

желтый - погодные условия потенциально опасны: возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры;

оранжевый - погодные условия представляют реальную опасность: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели;

красный уровень - погодные условия очень опасны: ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность, которые могут вызвать серьезный материальный ущерб, человеческие жертвы.

Как правило, штормовое предупреждение объявляется при скорости ветра свыше 18 м/с.

Если получено предупреждение о сильном ветре, урагане или буре:

держитесь подальше от строений, высоких столбов, деревьев, электропроводов;

найдите укрытие;

защитите глаза, нос и рот от песка и пыли;

плотно закройте окна, двери;

при движении в авто остановитесь, но не выходите.

Если получено предупреждение о грозе, то нельзя:

купаться или контактировать с водой;

касаться металлических конструкций;

быстро передвигаться пешком или на открытом транспорте;

ложиться на землю, укрываться в стоге сена;

приближаться на расстояние ближе 30-50 м к отдельно стоящим высоким объектам.

Рекомендации при сильной жаре:

стараться держаться в тени;

носить с собой прохладительные напитки;

водителям - по мере возможности отказаться от дальних поездок.

Телефоны экстренных служб: МЧС - 101, милиция - 102, скорая медицинская помощь - 103.

 
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ухудшение погоды началось на выходных и многих застало врасплох. Ведь еще в пятницу было по-летнему тепло. В понедельник столбик термометра буквально рухнул с +26...
 
Новости дня
Новости разные
 
Циклон «Фабьен» обрушился на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика