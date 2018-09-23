Сложные погодные условия: порывы ветра до 27 метров в секунду, проливной дождь и холодно (+инфографика)

Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.

зеленый уровень - опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается;

желтый - погодные условия потенциально опасны: возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры;

оранжевый - погодные условия представляют реальную опасность: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели;

красный уровень - погодные условия очень опасны: ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность, которые могут вызвать серьезный материальный ущерб, человеческие жертвы.

Как правило, штормовое предупреждение объявляется при скорости ветра свыше 18 м/с.

Если получено предупреждение о сильном ветре, урагане или буре:

держитесь подальше от строений, высоких столбов, деревьев, электропроводов;

найдите укрытие;

защитите глаза, нос и рот от песка и пыли;

плотно закройте окна, двери;

при движении в авто остановитесь, но не выходите.

Если получено предупреждение о грозе, то нельзя:

купаться или контактировать с водой;

касаться металлических конструкций;

быстро передвигаться пешком или на открытом транспорте;

ложиться на землю, укрываться в стоге сена;

приближаться на расстояние ближе 30-50 м к отдельно стоящим высоким объектам.

Рекомендации при сильной жаре:

стараться держаться в тени;

носить с собой прохладительные напитки;

водителям - по мере возможности отказаться от дальних поездок.

Телефоны экстренных служб: МЧС - 101, милиция - 102, скорая медицинская помощь - 103.