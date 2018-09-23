Сложные погодные условия: порывы ветра до 27 метров в секунду, проливной дождь и холодно (+инфографика)

В связи с резким похолоданием и усилением ветра экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности и рекомендуют людям соблюдать меры предосторожности. Об этом говорилось и в СМС, которые жители области получили от спасателей в воскресенье. Более подробно о правилах безопасного поведения в непогоду пресс-секретарь областного управления МЧС Наталья Живолевская:
– При сильном ветре могут происходить обрывы линий электропередачи, опрокидывание рекламных щитов, повреждения кровель и падение деревьев. Сторонитесь ветхих строений, а также уберите лишние предметы на балконах и лоджиях, плотно закройте окна в квартирах и домах, паркуйте авто в безопасных местах. Пожилым людям без особой надобности лучше на улицу не выходить. Владельцам частных домов не будет лишним убрать со двора имущество, укрыть в сараях домашних животных.
Официальный представитель ГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик напоминает автолюбителям о необходимости скорректировать манеру вождения в связи с ухудшением погодных условий:
– В дождливую погоду необходимо выбрать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал. Эти правила нам диктует в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко уменьшается тормозной путь. Рекомендуется передвигаться по дорогам с включенным ближним светом фар. Пешеходам в непогоду никак нельзя без фликеров, а тем, кто планирует передвигаться по участкам с интенсивным автомобильным движениям, лучше всего надеть светоотражающую жилетку.
В ГАИ рекомендуют быть особо внимательными на открытых участках загородных трасс, где раздолье ветрам. По неофициальной версии, одно из ДТП в Гродненской области произошло как раз из-за сильного порыва ветра, который на мгновение взял управление грузовым фургоном в свои «руки». В аварии погибли люди. Трагедия случилась в месте, где трасса выходит из «зеленого укрытия» и начинает бег через поле.
Отряд по реагированию на ЧС Гродненской городской организации Красного Креста готов прийти на помощь тем, кто может оказаться в заложниках у стихии.
– В прошлом году помогали восстанавливать после сильного ветра кровлю в благотворительной организации «Преданное сердце». Также готовы прийти на помощь старикам, которые не в силах сами убрать двор от бурелома и ликвидировать другие последствия непогоды. Ориентируемся на службу спасения, которая озвучивает адреса, где есть работа для волонтеров, – говорит руководитель отряда по реагированию на ЧС Валерий Краевский.
Непогода продолжит свой ход по стране во вторник: ожидаются сильные дожди, порывы ветра до 20-27 м/с. А ночью в среду синоптики и вовсе прогнозируют в некоторых регионах первые заморозки до –3 °С.
Шкала цветовых уровней опасности погоды
Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
зеленый уровень - опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается;
желтый - погодные условия потенциально опасны: возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры;
оранжевый - погодные условия представляют реальную опасность: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели;
красный уровень - погодные условия очень опасны: ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность, которые могут вызвать серьезный материальный ущерб, человеческие жертвы.
Как правило, штормовое предупреждение объявляется при скорости ветра свыше 18 м/с.
Если получено предупреждение о сильном ветре, урагане или буре:
держитесь подальше от строений, высоких столбов, деревьев, электропроводов;
найдите укрытие;
защитите глаза, нос и рот от песка и пыли;
плотно закройте окна, двери;
при движении в авто остановитесь, но не выходите.
Если получено предупреждение о грозе, то нельзя:
купаться или контактировать с водой;
касаться металлических конструкций;
быстро передвигаться пешком или на открытом транспорте;
ложиться на землю, укрываться в стоге сена;
приближаться на расстояние ближе 30-50 м к отдельно стоящим высоким объектам.
Рекомендации при сильной жаре:
стараться держаться в тени;
носить с собой прохладительные напитки;
водителям - по мере возможности отказаться от дальних поездок.
Телефоны экстренных служб: МЧС - 101, милиция - 102, скорая медицинская помощь - 103.