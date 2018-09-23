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25 ДТП на выходных: скатившийся автомобиль, врезавшийся в маршрутку мопед и сбитый дорожный знак

24.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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25 ДТП на выходных: скатившийся автомобиль, врезавшийся в маршрутку мопед и сбитый дорожный знак

В субботу сотрудники ГАИ оформили 19 ДТП, в воскресенье значительно меньше  – всего 6. Но все аварии принесли материальный ущерб.  
 
На улице Победы водитель поставил «Опель» во дворе дома.  Пока он отсутствовал, автомобиль покатился вперед и повредил бампер «Тойоты». На Лиможа «Мазда» проезжала мимо припаркованного «Хюндая» и зацепила передний бампер машины. 
 
Водитель грузового «Фольксвагена» привез товар в супермаркет на улицу Советских пограничников. Двигался назад и повредил погрузочные ворота, которые были открыты наполовину. В Пышках водитель грузовой «Ивеко» ехал, когда опускался шлагбаум: затормозить не успел и повредил стрелу. 
 
Водитель «Рено» двигался по улице Суворова, когда с крыши машины сорвало лист ДСП, который отлетел на попутный «Мерседес», а от него – на встречную «Рено». На улице Ольги Соломовой девушка на «Ауди» хотела повернуть в сторону больницы. Опередила автомобиль в правой полосе, затем начала смещаться и врезалась в опору дорожного знака со светофором. 
 
На улице Брикеля женщина-водитель на «Форде» смещалась в правый ряд и не пропустила «Рено». А когда после ДТП стояла рядом со своей машиной, в нее врезался мопед, водитель которого поздно затормозил. На проспекте Космонавтов автобус МАЗ при парковке на остановке задней частью машины повредил передний бампер маршрутки.
 
 
 
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В субботу сотрудники ГАИ оформили 19 ДТП, в воскресенье значительно меньше  – всего 6. Но все аварии принесли материальный ущерб.     На улице Победы водитель...
 
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