Больше 220 домов Минска сегодня остались без горячей воды

Горячую воду отключили 24 сентября 2018 года с 06:00 до 22:00 на время проведения ремонтных работ, сообщили на странице Минскэнерго в Фейсбуке.
Список отключаемых потребителей:
- ул. Есенина, 7-35 к. 3 (нечёт.), 30-42(чёт.);
- ул. Космонавтов, 29–47 (нечёт.), 4-56 (чёт.);
- ул. Слободская, 89-149 (нечёт.);
- проезд Слободской, 4-28 (чёт.).
- ул. Рафиева, 81-113 (нечёт.); 36-80; 88-100 (чёт.);
- ул. Есенина, 39-95 (нечёт.); 58-76 (чёт.);
- ул. Слободская, 13-79 (нечёт.);
- ул. Громова, 14-46(чёт.);
- ул. Курганная, 2.
Всего отключено 223 жилых дома, 12 детских дошкольных учреждений, 6 школ. В ведомстве просят жителей и гостей Минска с пониманием отнестись к временным неудобствам.