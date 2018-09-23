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Больше 220 домов Минска сегодня остались без горячей воды

24.09.2018 14:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Больше 220 домов Минска сегодня остались без горячей воды
shutterstock.com

Горячую воду отключили 24 сентября 2018 года с 06:00 до 22:00 на время проведения ремонтных работ, сообщили на странице Минскэнерго в Фейсбуке.

Список отключаемых потребителей:

  • ул. Есенина, 7-35 к. 3 (нечёт.), 30-42(чёт.);
  • ул. Космонавтов, 29–47 (нечёт.), 4-56 (чёт.);
  • ул. Слободская, 89-149 (нечёт.);
  • проезд Слободской, 4-28 (чёт.).
  • ул. Рафиева, 81-113 (нечёт.); 36-80; 88-100 (чёт.);
  • ул. Есенина, 39-95 (нечёт.); 58-76 (чёт.);
  • ул. Слободская, 13-79 (нечёт.);
  • ул. Громова, 14-46(чёт.);
  • ул. Курганная, 2.

Всего отключено 223 жилых дома, 12 детских дошкольных учреждений, 6 школ. В ведомстве просят жителей и гостей Минска с пониманием отнестись к временным неудобствам. 

Больше 220 домов Минска сегодня остались без горячей воды
Горячую воду на два дня отключили в 21 доме, 2 детсадах и школе Минска
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Теги: Минск
 
 
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Горячее водоснабжение у потребителей микрорайона Малиновка отсутствует ввиду повреждения между тепловыми камерами 5931 и 5647.
 
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