Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации

Об этом он заявил во время рабочей встречи с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, передает БЕЛТА.

"Мною принято решение подготовиться по итогам этого года и в феврале провести серьезное совещание на самом высоком уровне по ситуации в потребительской кооперации. Поэтому отчета у вас сегодня быть не должно. Если у вас есть какие-то вопросы, которые надо решать сейчас, я готов на них отвечать, помогать, - сказал глава государства. - Во-первых, надо встряхнуть всю систему. Я не настолько погружен в вашу работу, чтобы давать оценки. Но Комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас в потребительской кооперации. И информация больше негативного плана, нежели положительного".

Александр Лукашенко отметил, что ознакомлен с информацией о развитии Белкоопсоюза. "У меня нет оснований не доверять тем, кто проверял это, специалисты были. Не хочу слишком преувеличивать информацию, ее объективность и точность особенно. К этому вопросу еще вернемся. Та проверка, которую прошла потребкооперация, будет основой для того, чтобы по итогам года, изучив работу потребительской кооперации, раз и навсегда определиться с ее местом и ролью в современных условиях", - подчеркнул Президент Беларуси.

"Мы все время, с точки зрения потребкооперации, воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации: "Евроопт", "Корона" и прочие (их же сейчас много - хороших организаций этих, частных, мобильных), которые уже идут на твое поле деятельности, - сказал белорусский лидер. - Они уже идут в деревню, раньше не очень-то стремились. Все хотели в города, где побольше населения. Сегодня они уже пошли и в деревню, тем более я поручал Топузидису (предприниматель Павел Топузидис. - Прим. БЕЛТА), чтобы на примере Шкловского района, который я хорошо знаю, сделал эту систему. Пройдет время, ты мне скажешь, как он делает сейчас, посмотрим, как он сделал, и, может, это будет неплохой вариант, который надо будет потребкооперации повторить в других районах".