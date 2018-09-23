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Каждая вторая транзакция в Европе совершается в одно касание

24.09.2018 14:35 — Разное | БДГ  
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В Беларуси, по данным Mastercard, более половины покупок оплачиваются по бесконтактной технологии.

Бесконтактная технология продолжает распространяться и становится наиболее популярной формой электронных платежей в истории Европы – бесконтактной сейчас является уже каждая вторая транзакция, совершенная банковскими картами в торговых точках.  В Беларуси с начала этого года бесконтактные оплаты картами или смартфонами составляют уже более 50% от доли всех операций, сообщает Mastercard.

За период с начала этого года количество оплат в одно касание увеличилось в Европе на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем в 15 странах Европы, в их числе Россия, Дания, Хорватия, Греция, Венгрия, Нидерланды доля бесконтактных операций превышает 50% всех платежей по картам. В Польше этот показатель еще выше – более 80% покупок оплачиваются здесь в одно касание. Mastercard ускоряет переход к использованию бесконтактных платежей в Европе, превращая их в стандарт: к 2020 году все POS-терминалы в торговых точках по всей Европе будут поддерживать такую форму оплаты.

Достижения в области платежных технологий и анализа данных позволяют европейским странам постоянно совершенствовать региональную технологическую инфраструктуру. Одной из основных отраслей, которая стимулирует распространение безналичных платежей по всей Европе, является транспортная. Москва, Лондон, Варшава, Будапешт и другие города внедряют бесконтактную технологию на различных видах транспорта, и количество пассажиров, оплачивающих свой проезд таким способом, стабильно растет. В июне 2018 года Минск присоединился к ряду европейских городов, где удобная и безопасная оплата проезда банковскими картами теперь доступна на всех станциях столичного метрополитена.

Поскольку люди ищут быстрые и надежные способы оплаты, которым они могут доверять, отмеченный рост популярности оплаты в одно касание убеждает нас в том, что все больше людей знают, что бесконтактная технология так же или более безопасна, чем традиционные способы оплаты.

«Европа лидирует в мире по количеству бесконтактных платежей. Независимо от экономической ситуации и статуса развития каждой страны, рынки объединяет открытость покупателей к использованию бесконтактной технологии. Мы всё чаще видим, что различные европейские страны активнее внедряют новые технологии, как только покупатели начинают им доверять», – отметил Хавьер Перес, президент Mastercard в Европе.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси, по данным Mastercard, более половины покупок оплачиваются по бесконтактной технологии.
 
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