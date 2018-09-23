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В Брестской области более 15 раз за сутки спецслужбы выезжали на сообщения из-за упавших деревьев

24.09.2018 14:19 — Разное | БелТА  
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В Брестской области более 15 раз за сутки спецслужбы выезжали на сообщения из-за упавших деревьев
Фото МЧС

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области более 15 раз за текущие сутки специальные службы выезжали на сообщения об упавших из-за ветра деревьев, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Ранее синоптики предупреждали о неблагоприятных метеорологических явлениях, на сегодня был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. "В Брестской области наблюдаются краткосрочные отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах из-за прохождения сильного ветра (до 20 м/с). Работники МЧС и других организаций 17 раз выезжали на ликвидацию последствий падений деревьев - повреждены 2 автомобиля и 1 хозяйственное строение. Пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.

МЧС напоминает о действующем предупреждении Белгидромета и призывает всех быть внимательными, осторожными, не парковать автомобили под деревьями, а в случае обнаружения нештатной ситуации незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 или 112.

Как сообщалось, 25 сентября ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 7-12 м/с, во многих районах с порывами 15-20 м/с, ночью местами по северо-востоку до 22-27 м/с.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области более 15 раз за текущие сутки специальные службы выезжали на сообщения об упавших из-за ветра деревьев, сообщили...
 
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