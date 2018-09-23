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Новый лидер ОГП подал в отставку спустя два месяца руководства партией

24.09.2018 14:30 — Разное | Ежедневник  
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Новый лидер ОГП подал в отставку спустя два месяца руководства партией

фото: belaruspartisan.by

Василий Поляков заявил, что не в полной мере представлял себе имеющиеся в партии проблемы, когда принимал пост председателя.

Лидером Объединенной гражданской партии Василий Поляков стал 8 июля. Партия планировала сделать акцент на повышении активности региональных организаций. Однако через 2 месяца Поляков отказался от поста, мотивируя это тем, что «не в полной мере представлял себе имеющиеся в партии проблемы и те новые вызовы, которые стоят перед партией и перед ним как председателем». Кроме того, Поляков живет в Гомеле и не имеет возможности переехать в Минск.В связи с этим 23 сентября он обратился к политсовету партии с заявлением о сложении полномочий председателя ОГП. Отставка Полякова была принята.

До следующего съезда и.о. председателя партии будет нынешний зампред ОГП Николай Козлов.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Василий Поляков заявил, что не в полной мере представлял себе имеющиеся в партии проблемы, когда принимал пост председателя.
 
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