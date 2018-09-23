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Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе

24.09.2018 14:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Фото из открытых источников

"В прошедшие выходные в Беларуси закончилось климатическое лето. В последнюю неделю сентября преобладающее влияние на погоду в Беларуси будут оказывать атлантические циклоны, так что установится настоящая осенняя погода. В начале недели атлантический циклон, путь которого проходит через территорию нашей страны, обусловил дождливую и ветреную погоду.

Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе Что приуныли? Врач - о том, почему депрессию не следует списывать на погоду

Во вторник циклон переместится на центральные районы России. Дожди ослабеют, но на территории Беларуси сохранится сильный порывистый ветер", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 25 сентября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Во многих районах Беларуси сохранится сильный ветер, ночью местами по северо-востоку ожидаются порывы ветра до 22-27 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем - плюс 7-13.

В среду, 26 сентября, территория Беларуси ненадолго окажется в области повышенного давления. Ночью будет без осадков, но холодно: температура воздуха понизится до плюс 1-6 градусов, местами возможны заморозки до нуля - минус 3. Днем на северо-западную часть страны будут оказывать влияние атмосферные фронты очередного североатлантического циклона, ожидаются дожди и сильный порывистый ветер. Температура воздуха днем по Беларуси составит 8-15 градусов тепла.

В четверг, 27 сентября, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. Ожидается ветреная и дождливая погода. На большей части территории страны прогнозируется сильный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля. Днем будет 10-16 тепла, по юго-западу - до плюс 18.

В пятницу, 28 сентября, сохранится неустойчивая, но довольно теплая погода. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля. Днем будет 10-16, по югу - плюс 17-20 градусов .

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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