В Любанском районе двое мужчин чуть не задохнулись в собственном погребе





Сообщение о том, что в погребе жилого дома в деревне Костюки Любанского района находятся двое мужчин, поступило в МЧС от фельдшера бригады скорой медицинской помощи 22 cентября в 15:20.

Когда месту вызова прибыли спасатели, в отдельно стоящем здании погреба находились без сознания 2 человека – хозяин дома и его зять. Мужчины были подняты на поверхность звеном газодымозащитной службы МЧС. Оба спасенных были госпитализированы в больницу.

Выяснилось, что пострадавшие разгружали убранный урожай с личного подворья, спустившись в погреб потеряли сознание и самостоятельно выбраться не могли.

Хозяин дома попал в реанимацию в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись медики, на утро состояние мужчины - средней степени тяжести. Молодого человека, после того, как он пришел в себя, отпустили домой.

Любанской бригадой филиала «Солигорскгаз» были произведены замеры воздуха в погребе, установлено, что содержание кислорода в воздухе составило 16 %. Спасатели призывают быть осторожными при работе в замкнутых помещениях, погребах.