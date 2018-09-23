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В Любанском районе двое мужчин чуть не задохнулись в собственном погребе
24.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Сообщение о том, что в погребе жилого дома в деревне Костюки Любанского района находятся двое мужчин, поступило в МЧС от фельдшера бригады скорой медицинской помощи 22 cентября в 15:20.
Когда месту вызова прибыли спасатели, в отдельно стоящем здании погреба находились без сознания 2 человека – хозяин дома и его зять. Мужчины были подняты на поверхность звеном газодымозащитной службы МЧС. Оба спасенных были госпитализированы в больницу.
Хозяин дома попал в реанимацию в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись медики, на утро состояние мужчины - средней степени тяжести. Молодого человека, после того, как он пришел в себя, отпустили домой.
Любанской бригадой филиала «Солигорскгаз» были произведены замеры воздуха в погребе, установлено, что содержание кислорода в воздухе составило 16 %. Спасатели призывают быть осторожными при работе в замкнутых помещениях, погребах.
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Сообщение о том, что в погребе жилого дома в деревне Костюки Любанского района находятся двое мужчин, поступило в МЧС от фельдшера бригады скорой медицинской...
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