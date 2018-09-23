Французская компания дополнила гамму силовых агрегатов для кроссовера 3008 , лифтбека 508 и универсала 508 SW — это гибридные установки в составе бензинового мотора 1.6 PureTech, одного или двух электродвигателей.





На кроссовере 3008 используется версия Hybrid4, где 200-сильному мотору объемом 1,6 л ассистируют два электродвигателя (по одному спереди и сзади), каждый из которых развивает 110 лошадиных сил. Суммарная мощность установки на 3008 достигает 300 лошадиных сил, а до 100 км/ч гибридный «паркетник» способен разогнаться за паспортные 6,5 секунды.





Заряда литий-ионной батареи емкостью 13,2 кВтч хватит на 50 км пробега на электрической тяге (по протоколу WLTP). Наряду с полноприводной системой Hybrid4 позже для 3008 будет предложен 225-сильный вариант Hybrid с одной ведущей осью.

Такую же установку получат лифтбек 508 Hybrid и универсал 508 SW Hybrid. Отдача бензинового мотора, который работает в комбинации со 110-сильным электродвигателем, в данном случае составляет 180 сил. Запас электрохода у гибридных 508 с батареей емкостью 11,8 кВтч равен 50 км (цикл WLTP).





У европейских дилеров гибридные модификации 3008 и 508 появятся во втором квартале следующего года.