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Гибрид Peugeot 3008 получил два электромотора и разгоняется до "сотни" за 6,5 секунды
Французская компания дополнила гамму силовых агрегатов для
На кроссовере 3008 используется версия Hybrid4, где 200-сильному мотору объемом 1,6 л ассистируют два электродвигателя (по одному спереди и сзади), каждый из которых развивает 110 лошадиных сил. Суммарная мощность установки на 3008 достигает 300 лошадиных сил, а до 100 км/ч гибридный «паркетник» способен разогнаться за паспортные 6,5 секунды.
Заряда литий-ионной батареи емкостью 13,2 кВтч хватит на 50 км пробега на электрической тяге (по протоколу WLTP). Наряду с полноприводной системой Hybrid4 позже для 3008 будет предложен 225-сильный вариант Hybrid с одной ведущей осью.
Такую же установку получат лифтбек 508 Hybrid и универсал 508 SW Hybrid. Отдача бензинового мотора, который работает в комбинации со 110-сильным электродвигателем, в данном случае составляет 180 сил. Запас электрохода у гибридных 508 с батареей емкостью 11,8 кВтч равен 50 км (цикл WLTP).
У европейских дилеров гибридные модификации 3008 и 508 появятся во втором квартале следующего года.
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